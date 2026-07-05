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Abobakr El Mokadem

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Video: "Canavar %200 hazır"… Cristiano, İspanya maçı öncesinde Portekizli yıldızı azarladı

Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
C. Ronaldo
N. Mendes
Portekiz
İspanya
ABD

Dünya Kupası'nda intikam maçı

Portekiz’in efsanesi Cristiano Ronaldo, yarın Pazartesi günü Dünya Kupası son 16 turunda İspanya karşısında milli takımıyla zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Maç, her iki takımda yer alan güçlü isimler nedeniyle Dünya Kupası’nın en çok beklenen karşılaşmalarından biri olarak dünya çapında ilgi görüyor.

Ayrıca İspanya milli takımı, Allianz Arena'da normal süre ve uzatmaların 2-2 berabere sonuçlanmasının ardından Ronaldo ve takım arkadaşlarının 2025 Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazanmasının ardından Portekiz'den intikam almaya çalışıyor.

"AS" gazetesi, "X" platformundaki hesabında, antrenmanlarda Ronaldo'nun ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir video yayınladı.

Videoda Ronaldo, João Cancelo ile Nuno Mendes arasında yüksek bir top oynuyor, ancak Mendes topa zıplamıyor ve bariz bir umursamazlıkla hareket ediyor; böylece takım arkadaşı topu kolaylıkla ele geçiriyor.

Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
İspanya crest
İspanya
ESP

Cristiano Ronaldo hemen Mendes’in yanına giderek, kararlı bir şekilde ondan daha fazla çaba göstermesini ve zıplayıp topa kafa vuruşu yapması gerektiğini söyledi.

İspanyol gazetesi videoya şu yorumu yaptı: “Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes’ten daha fazla hırs istiyor… İspanya maçı öncesinde ‘Canavar’ %200 hazır.”



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