Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), bugün (perşembe) Kenya, Uganda ve Tanzanya'nın ev sahipliği yapacağı "Pamoja 2027" adlı 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın resmi logosunu ve görsel kimliğini tanıttı.

Reklam

Bu, turnuvaya üç Doğu Afrika ülkesinin ev sahipliği yapacağı tarihi bir organizasyon olacak.

Logo, tasarımını Afrika'da mirasın, kimliğin ve gücün en köklü sembollerinden biri olan kalkandan alıyor.

Logo, 19 Haziran 2027'de başlayacak turnuvaya 212 gün kala üç ülkede ilk kez görücüye çıktı.

Turnuvanın görsel kimliğinin temel taşı olan logo şu mesajı taşıyor: "Geçmişimizi onurlandırmak, kültürümüzü kutlamak ve geleceğin Afrika'sını ifade etmek".

Reklam Reklam

Kalkan: Üç ülkeyi birleştiren sembol

Tasarımcılar logoda, bölge halklarının kuşaktan kuşağa aktardığı ve kimliğin, korumanın, gururun ve aidiyetin sembolü olan geleneksel Doğu Afrika kalkanından ilham aldı.

Related Topics

Kalkan, ev sahibi üç ülkenin ulusal armalarında yer aldığı için birlik açısından özel bir anlam taşıyor ve Kenya, Tanzanya ve Uganda halklarının ortak tarihini ve geleneklerini yansıtıyor.

Eşit büyüklükte ve birbiriyle kesişen iki daireden oluşan kalkan formu, yeni görsel kimliğin temelini oluşturuyor ve geleneksel Afrika el sanatlarını modern Afrika'nın cesur, çağdaş tasarım anlayışıyla buluşturuyor.

Reklam

Logonun merkezinde kupa

Kalkanın ortasında, üzerinde Kara Kıta'nın haritası bulunan ve "CAF" adını taşıyan Afrika Uluslar Kupası maketi yer alıyor. Bu, Afrika futbolunun en değerli ödülüne ve turnuvanın kıtanın kültürlerini, kimliklerini ve hedeflerini bir araya getirme rolüne bir gönderme.

Tasarım ayrıca geleneksel el sanatlarından, tekstilden ve dokuma sanatından esinlenen renkli boncuklar ve geometrik motiflerle Doğu Afrika'nın sanatsal mirasını da onurlandırıyor.

Reklam

Üç ülkenin renkleri logoda bir araya geliyor: Kalkanın üst kısmında kırmızı ve siyah, kupanın iki yanında yeşil ve sarı, kaidesinde ise mavi.

3 ülke, tek vizyon

Yeni görsel kimlik ana logoyla sınırlı değil; her ülkenin kendine özgü karakterini yansıtan 12 kalkan deseninden oluşan bir seti de içeriyor.

Reklam

Kenya'nın tasarımı gücü, mirası ve aidiyeti ifade eden geniş yatay çizgilere dayanıyor. Tanzanya'nın tasarımında ise ulusal bayrağından esinlenen ve hareketi, toprağı ve suyu simgeleyen çapraz çizgiler yer alıyor. Uganda'nın tasarımı da ülkenin gururunu, kültürünü ve ruhunu kutlamak için sıcak ve geçişli renklerin yanı sıra taçlı turnayı kullanıyor.

Bu unsurlar stadyumlarda, dijital platformlarda ve turnuva etkinliklerinde yer alacak ve Doğu Afrika'nın renklerini, kültürlerini ve hikâyelerini dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlere taşıyacak.

Reklam

"Pamoja" ne anlama geliyor?

Pamoja kelimesi, üç ülkenin ortak dili olan Svahili dilinde "birlikte" anlamına geliyor. İsim, üç ülkenin birlikte ev sahipliği yapacağı ilk Afrika Uluslar Kupası'nda turnuvanın ruhunu ve Kenya, Tanzanya ve Uganda arasındaki tarihi ortaklığı ifade ediyor.

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) 2023'te ev sahipliği hakkını üç ülkeye verme kararı, hem sembolik hem de stratejik bir karar olarak öne çıktı.

Reklam

Karar sembolik, çünkü turnuvanın yarım asrı aşkın bir aradan sonra ilk kez Doğu Afrika'ya dönüşünü temsil ediyor. Bölgede Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapan son ülke 1976'da Etiyopya olmuştu. Bu da bölgedeki bütün bir futbolsever kuşağının kıta turnuvasının kendi topraklarında düzenlenmesine hiç tanıklık etmediği anlamına geliyor.