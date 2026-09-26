Manchester United oyuncusu Portekizli defans oyuncusu Diogo Dalot, Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı ve Suudi Arabistan'ın Al Nassr'ının yıldızı hemşehrisi Cristiano Ronaldo ile birlikte olduğu bir video paylaştı.

UEFA Uluslar Ligi'nin birinci yolundaki dördüncü grubun ilk haftasında Galler'i 1-0 mağlup eden "Don" ve arkadaşları, yarın pazar günü ikinci hafta maçında Norveç'le karşılaşmaya hazırlanıyor.

Videoda ikili, antrenmana giderken küçük bir arabanın içinde görülüyor. Direksiyonda Ronaldo otururken, Dalot doğaçlama yorumlarda bulunarak sahneye neşeli bir hava kattı.

Marca gazetesi şunları aktardı: "Diogo Dalot, Portekiz Milli Takımı'nın antrenman kampında Cristiano Ronaldo ile özel anlar paylaştı."

Gazete sözlerini şöyle sürdürdü: "Manchester United'ın defans oyuncusu, Ronaldo'nun sürüş becerilerini övdü ve onun bu alanda da yetenekli olduğunu vurguladı."

Aynı videoyla ilgili olarak TNT ağının hesabı şakayla şöyle yazdı: "Servetin ne kadar büyük olursa olsun, Diogo Dalot gibi Cristiano Ronaldo'yu kişisel şoförün olarak asla göremezsin."





Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Ronaldo'nun seviyesi hakkında yaşanan uzun tartışmaların ardından, milli takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Portekiz efsanesini ilk kadrosuna dahil etme kararı aldı.

Portekiz'i galibiyete João Félix taşıdı; Galler karşısında maçın tek golünü o kaydetti, Ronaldo ise ikinci yarıda oyundan alındı.