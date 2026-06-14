Boston Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan Çavuş Connor Hardy, İskoçya taraftarlarına karşı sergilediği etkileyici davranışıyla 2026 Dünya Kupası'nın öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

İskoçya milli takımı, Fas ve Brezilya'nın da yer aldığı 3. grupta Haiti'yi 1-0 yenerek Dünya Kupası'na değerli bir galibiyetle başladı.

"Boston Herald" gazetesi, Hardy'nin Amerikalı ve İskoç taraftarların arasında futbol becerilerini sergilemek için bu fırsatı değerlendirdiğini yazdı.

Hardy, "Amerikalı taraftarların İskoç taraftarlarla birlikte top oynadığını gördüm, hemen onlara doğru gittim. Sanırım topu onlardan alacağımı sandılar" dedi.

"Aslında topu aldım ama dostça bir şekilde onlarla oynadım ve biraz eğlendim. Sonunda bunu çok sevdiler ve çok eğlenceliydi" diye ekledi.

Videonun internette yayılmasıyla ilgili olarak gülerek, "Endişeliyim, ama bu harika ve eğlenceli bir şey. Boston şehri hakkında iyi bir imaj yansıtıyor, burada herkes bir arada yaşıyor, polis bile insanlarla etkileşime giriyor" dedi.

Boston Polisi, X sitesinde, Hardy'nin seyircilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde futbol becerilerini sergilediği ve ardından kutlama dansı yaptığı videoyu yayınladı.