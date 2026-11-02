Video: Bir gülüş, bir bakış ve ayrılış: Laporta, Mbappe'nin penaltısına en alaycı tepkiyi seçti

Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta, Real Madrid ile Racing Santander karşılaşmasında Kylian Mbappé lehine verilen penaltı kararı etrafında kopan tartışmalara dikkat çekici bir şekilde yanıt vermeyi tercih etti; pozisyonla ilgili soru yöneltildiğinde alaycı bir bakış atmakla yetindi, herhangi bir yorum yapmayı reddetti ve ardından arabasına binerek ayrıldı.

Laporta'nın bu tepkisi, Pazartesi günü Barcelona belediyesi binasında düzenlenen "Dünyanın Kralları" sergisinin açılış töreninden ayrılırken ortaya çıktı. Söz konusu sergi, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından, teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya Milli Takımı'nın şampiyonluğunu kutlamak amacıyla düzenlenmişti. Burada bir gazeteci kendisine tartışmalı penaltıyla ilgili bir soruyu ani bir şekilde yöneltti; ancak Laporta susmayı yeğledi ve görüşünü dile getirmeden, olay hakkındaki tutumunu yansıtan alaycı bir ifadeyle yetindi.

Bu pozisyon, "El Sardinero" stadında oynanan maçta hakem Munuera Montero'nun, Mbappé ile Racing savunmacısı Prati arasındaki temasın ardından Real Madrid lehine penaltı vermesiyle Katalan basınında geniş bir eleştiri dalgasına yol açtı; ev sahibi takımın oyuncuları ve taraftarları ise bu karara sert itirazlar yöneltti.

Katalan gazetesi «Sport», olayı "El Sardinero'da skandal! Mbappé'nin tartışmalı penaltısına öfke" başlığıyla gündemine taşıdı ve Fransız forvetin maruz kaldığı temasın son derece hafif olduğunu, hakemin ardından VAR yardımcı video teknolojisini inceledikten sonra penaltıyı verdiğini değerlendirdi.

Kendi cephesinden "Mundo Deportivo" gazetesi ise Real Madrid'in öne geçmesini "gülünç bir penaltı" aracılığıyla geldiği şeklinde nitelendirdi ve Prati'nin müdahalesinin, ceza sahası içinde yere düşen Mbappé'nin göğsüne koluyla yaptığı hafif bir temasın ötesine geçmediğine, video hakemi Mela Alfendiz'in ise hakemi pozisyonu incelemeye çağırmayı gerektirecek belirgin bir hata görmediğine dikkat çekti.

Olay, 10. dakikada Mbappé'nin ceza sahası içinde Racing savunmacısını çalımlamasının ardından yaşandı; hakem ev sahibi takımın itirazları arasında faulü verdi, ardından Fransız oyuncu 11. dakikada penaltıyı başarıyla kullanarak kaleci Agirrezabala'nın sağ tarafına yolladığı sert bir vuruşla Real Madrid'in ilk golünü kaydetti. Real Madrid'in karşılaşmayı 3-0 kazandığını belirtelim.