Ünlü Türk şarkıcı Rafet El Roman, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda bordo-mavili takımın formasını elinde tutarak Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a bir mesaj göndermesiyle Trabzonspor taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.

El Roman'ın Hollanda'nın Lahey şehrindeki konserinin ardından paylaştığı videoda, formanın bir kadın taraftar tarafından kendisine hediye edildiğini belirtti ve "Trabzonspor taraftarları dünyanın her yerinde bulunuyor" dedi.

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El Roman, formanın arkasına adını ve en sevdiği numara olan Mısırlı yıldızın da forma numarası "10"u yazdı ve bu konuda şaka yollu, "Muhammed Salah bana kızabilir" dedi.

Muhammed Salah'a doğrudan şu mesajı gönderdi: "Sayın Muhammed Salah, Trabzonspor'a hoş geldiniz. Size birçok gol temenni ediyoruz, hatta bu sezonun şampiyonluğunu kazanmanızı diliyoruz."

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61saat sitesine göre Türk sanatçı, mesajını takım taraftarlarına özel bir selamla noktaladı: "Trabzonspor taraftarları dünyanın her yerinde var. Onlara selamlarımı ve tüm sevgimi gönderiyorum."