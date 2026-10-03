24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Kasimpasa-vs-Trabzonspor-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP
Çeviri:

Video: Bir dilek ve bir mesaj: Ünlü Türk sanatçı: Salah şu an bana kızabilir

M. Salah
Samsunspor - Trabzonspor
Samsunspor
Trabzonspor
Süper Lig
Mısır
Türkiye

"... Trabzon taraftarları dünyanın her yerinde"

Ünlü Türk şarkıcı Rafet El Roman, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda bordo-mavili takımın formasını elinde tutarak Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a bir mesaj göndermesiyle Trabzonspor taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.

El Roman'ın Hollanda'nın Lahey şehrindeki konserinin ardından paylaştığı videoda, formanın bir kadın taraftar tarafından kendisine hediye edildiğini belirtti ve "Trabzonspor taraftarları dünyanın her yerinde bulunuyor" dedi.

Kooora Forumları


El Roman, formanın arkasına adını ve en sevdiği numara olan Mısırlı yıldızın da forma numarası "10"u yazdı ve bu konuda şaka yollu, "Muhammed Salah bana kızabilir" dedi.

Muhammed Salah'a doğrudan şu mesajı gönderdi: "Sayın Muhammed Salah, Trabzonspor'a hoş geldiniz. Size birçok gol temenni ediyoruz, hatta bu sezonun şampiyonluğunu kazanmanızı diliyoruz."

Ticombo Trabzonspor biletleri




61saat sitesine göre Türk sanatçı, mesajını takım taraftarlarına özel bir selamla noktaladı: "Trabzonspor taraftarları dünyanın her yerinde var. Onlara selamlarımı ve tüm sevgimi gönderiyorum."

Ronaldo depremi: Portekiz Milli Takımı'nı ve Jesus'u vuran ağır kayıp

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin