Video: Bernardo Silva, Van Nistelrooy'un rekorunu kırdı ve Mbappe ile Beckham'ın izinden gidiyor

Portekizli Bernardo Silva, Şampiyonlar Ligi'ndeki kıtasal müsabakada Real Madrid forması altında ilk golünü kaydederek adını iki dikkat çekici rakamla UEFA Şampiyonlar Ligi kayıtlarına yazdırdı. Böylece bunu Kraliyet ekibiyle başaran en yaşlı yabancı oyuncu oldu ve forma giymeden önce takımın filelerini havalandırmış beş oyuncunun yer aldığı nadir bir listeye katıldı.

Silva, Real Madrid'in Leipzig karşısındaki gollerinin ilkini kaydederek takımı, kıtasal turnuvada lig aşamasının üçüncü haftasında bugün çarşamba akşamı oynanan maçta 4-1'lik galibiyete taşıdı.

"Opta" istatistiklerine göre Silva, Real Madrid için Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydettiğinde 32 yaş 72 günlüktü. Böylece daha önce Hollandalı Ruud van Nistelrooy adına kayıtlı rekoru geride bıraktı. Van Nistelrooy bu başarıyı, Eylül 2006'da Dinamo Kiev'in filelerini havalandırdığında 30 yaş 87 günlükken elde etmişti.

Portekizli yıldızın başarısı yaşıyla ilgili rakamla da sınırlı kalmadı. İspanyol istatistikçi Mister Chip, oyuncunun, başka kulüplerle oynadıkları dönemde Real Madrid'in filelerini havalandırdıktan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid için gol atan yalnızca 5 oyuncunun yer aldığı listeye girdiğini ortaya koydu.

Liste, Avrupa futbol tarihinin öne çıkan isimlerini içeriyor: Manchester United forması altında Real Madrid'e gol atan Ruud van Nistelrooy, aynı İngiliz ekibiyle gol atan David Beckham, Juventus forması altındaki Álvaro Morata, Paris Saint-Germain oyuncusuyken gol atan Kylian Mbappé ve Chelsea'deki döneminde gol atan Antonio Rüdiger. Manchester City forması altında Kraliyet ekibinin filelerini havalandırmış olan Bernardo Silva da onlara katıldı.