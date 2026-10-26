Suudi Ittihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri, bu sezonki muhteşem formunu sürdürdü. Pazartesi akşamı AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının üçüncü hafta mücadeleleri kapsamında Özbek ekibi Navbahor'un filelerine harika bir gol attı.

Faslı yıldız, 90. dakikada galibiyeti getiren ölümcül golü kaydetmeyi başararak "El-Amid"i 2-1'lik zafere taşıdı ve turnuvanın bu sezonki edisyonunda dördüncü puanına ulaştırdı.

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İlginç olan ise En-Nesyri'nin golünün direkt serbest vuruştan gelmesiydi. Daha da şaşırtıcı olanı, Faslı yıldızın bu şekilde ilk kez gol atmasıydı. Böylece herkesin dikkatini üzerine çekti ve "Asya'nın Amid'i" taraftarlarını çılgına çevirdi.

Youssef En-Nesyri'nin ortaya koyduğu muhteşem performans ve Ittihad'ı zafere taşımadaki başarısı üzerine yorumlar ve övgüler patlama yaptı; takımın ilk iki haftada bir beraberlik ve bir mağlubiyetle yaşadığı zorlu döneme rağmen.

Bu harika golle birlikte En-Nesyri, bu sezon Ittihad formasıyla çeşitli yerel ve kıtasal müsabakalarda oynadığı 14 maçtaki gol sayısını 8'e çıkardı; ayrıca iki de asist yaptı.