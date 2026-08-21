24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
imago-sport-1075709680.jpgAbdullah Ahmed
GOAL

Çeviri:

Video: Benzema: Al-Hilal'de kalıyorum, futbol sadece gollerden ibaret değil!

K. Benzema
Al Hilal
Premier Lig
Fransa
Suudi Arabistan

Fransız yıldız ne dedi?

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Fransız forveti Karim Benzema, devam eden yaz transfer döneminde kendisini "lider" takımdan ayrılmakla ilişkilendiren haberler etrafındaki tartışmalara son verdi.

Benzema, Al Ittihad ile sözleşmesini feshetmesinin ardından geçen kış transfer döneminde Al Hilal'e katılmıştı; ancak İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin oyun tarzına uyum sağlayamaması nedeniyle ayrılıkla ilişkilendirilmişti.

Ayrıca oku: Waleed Al Farraj ateş püskürdü: Benzema'nın neden burada olduğunu bilmiyorum!

Benzema bu konuyla ilgili Al Feiha maçının ardından basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Şu ana kadar Al Hilal'de kalıyorum, beni kulübe bağlayan sözleşmedir ve takımla elimden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorum."

Suudi Arabistan Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Premier Lig
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Şunları da ekledi: "Bu konuda yeni bir gelişme yok, şu ana kadar ben Al Hilal'in bir oyuncusuyum ve mümkün olan en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Gol atmaktan uzak kalması konusuna değinen Fransız forvet şöyle konuştu: "Futbol sadece gollerden ibaret değil, üstlenilebilecek pek çok rol var ve ben de bunu yapıyorum; en önemlisi galibiyetler almak."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şu ana kadar iyi bir gidişat içindeyiz; ikisi Roshn Ligi'nde, biri Kral Kupası'nda olmak üzere 3 galibiyet elde ettik ve hedefimiz aynı şekilde çalışmaya devam etmek."

Bazı raporlar, Benzema'nın Al Hilal'den ayrılmayı kabul etmesi için tüm maaşlarının ödenmesini şart koştuğunu belirtmişti.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin