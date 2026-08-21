Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Fransız forveti Karim Benzema, devam eden yaz transfer döneminde kendisini "lider" takımdan ayrılmakla ilişkilendiren haberler etrafındaki tartışmalara son verdi.

Benzema, Al Ittihad ile sözleşmesini feshetmesinin ardından geçen kış transfer döneminde Al Hilal'e katılmıştı; ancak İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin oyun tarzına uyum sağlayamaması nedeniyle ayrılıkla ilişkilendirilmişti.

Ayrıca oku: Waleed Al Farraj ateş püskürdü: Benzema'nın neden burada olduğunu bilmiyorum!



Benzema bu konuyla ilgili Al Feiha maçının ardından basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Şu ana kadar Al Hilal'de kalıyorum, beni kulübe bağlayan sözleşmedir ve takımla elimden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorum."

Şunları da ekledi: "Bu konuda yeni bir gelişme yok, şu ana kadar ben Al Hilal'in bir oyuncusuyum ve mümkün olan en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Gol atmaktan uzak kalması konusuna değinen Fransız forvet şöyle konuştu: "Futbol sadece gollerden ibaret değil, üstlenilebilecek pek çok rol var ve ben de bunu yapıyorum; en önemlisi galibiyetler almak."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şu ana kadar iyi bir gidişat içindeyiz; ikisi Roshn Ligi'nde, biri Kral Kupası'nda olmak üzere 3 galibiyet elde ettik ve hedefimiz aynı şekilde çalışmaya devam etmek."

Bazı raporlar, Benzema'nın Al Hilal'den ayrılmayı kabul etmesi için tüm maaşlarının ödenmesini şart koştuğunu belirtmişti.