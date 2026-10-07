Benin Milli Takımı oyuncularının, efsane Lionel Messi'nin Arjantin forması altındaki son gecesinde onunla birkaç hatıra fotoğrafı çekme girişimleri geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı.

Çarşamba sabahı Monumental Stadı'nda "Albiceleste"nin Benin'i 3-0 yendiği maçın bitiş düdüğünün ardından Messi, Benin oyuncularıyla tokalaştı ve sahadaki son anlarını yaşamaya çalıştı. Ancak coşkulu Benin oyuncularından biri, Messi'yi kendisiyle birlikte durup selfie çekmeye ikna etmekte ısrarcı göründü; fakat 39 yaşındaki Arjantinli yıldız, taleplerini yerine getirmeden onlardan uzaklaştı.

Messi, maç boyunca Benin oyuncularına karşı hiçbir kötü davranış sergilemedi; hatta 10. dakikada maçın durdurulup seyircinin kendisini kutladığı ve o anda hak ettiği sıcak alkışı sunduğu sırada bile oyuncularla kucaklaşıp tokalaştı.

Taraftarların bir kesiminin tepkileri, Benin oyuncularıyla yaşanan "selfie" olayını ele alırken sert bir yöne büründü; Messi'ye acımasız eleştiriler yöneltip davranışını "tevazu eksikliği" olarak nitelediler ve son hazırlık maçına katıldıkları için duygularını gözeterek Benin oyuncularına birkaç saniye ayırabileceğini savundular.

Meksika'nın ünlü ve tartışmalı "La Catrina Norteña" hesabı, görüntüyü yeniden paylaşıp şöyle yorumladı: "Messi, veda töreninde Afrikalı oyuncularla fotoğraf çektirmek istemedi. İşte böyle, kendisiyle selfie çekmek isteyen bir Benin oyuncusunu itti ve dosdoğru yürümeye devam etti...".

Tweet farklı tepkilerle karşılaştı; kimileri aynı yönde ilerleyip Messi'yi ırkçılıkla suçlama noktasına geldi, kimileri ise görüntüde olağan dışı bir şey görmedi.

Universador hesabı şöyle yorum yaptı: "Sahalardaki son günlerinde bile mi? Messi bencil, kibirli ve ırkçı mıydı? Öyle görünüyor." RHV hesabı da aynı şeyi söyledi: "Irkçı, bunu zaten biliyoruz."

Buna karşılık menduca61 hesabı şu yanıtı verdi: "Onlara (Benin oyuncularına), gösteri çoktan başladığı için Messi'ye yaklaşmamalarını, (fotoğraf çekme imkânının) daha sonra verileceğini söylemişler. Önce bilgi edin, sonra eleştir aptal."





Luis Linares hesabı ise şunları yazdı: "Messi'ye karşı psikolojik bir travma yaşıyorsun... Messi karşıtı kampanyan (gerçekleri bir kenara bırakıyor), çünkü son derece taraflı ve kötü niyetli."



