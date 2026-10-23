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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Beklenmedik darbe, Martinelli Kadısiye karşısında Hilal'i şoke etti

G. Martinelli
Al Qadsiah - Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Premier Lig
Brezilya
Suudi Arabistan

Brezilyalı yıldızın durumu ne?

Hilal'in yıldızı Brezilyalı Gabriel Martinelli, Suudi Roshn Ligi'nde Kadisiye karşılaşması sırasında takımın taraftarlarını şoke ederek onlara beklenmedik bir darbe vurdu.

Hilal, bugün cuma günü Roshn Ligi'nin on birinci haftasında Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Kadisiye'ye konuk oldu.

Maçın 49. dakikasında Martinelli, Kadisiye oyuncularından herhangi bir müdahale olmadan kendisini yere düşüren sakatlığı hissetmesinin ardından, kendi isteğiyle yerini Sultan Mendeş'e bırakarak sahadan çıktı.

Fizyoterapi uzmanı Samer el-Şehrani'nin "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı açıklamaya göre, eski Arsenal yıldızını sahadan çıkmaya zorlayan sakatlık arka adale sakatlığı.

El-Şehrani, en iyi ihtimalle bunun 2 ila 5 gün arası yokluk gerektiren basit bir gerilme olabileceğini, en kötü durumda ise 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalmasına yol açacak bir kas yırtığının söz konusu olabileceğini açıkladı.

Brezilyalı yıldız, maçın 21. dakikasında İngiliz forvet Ollie Watkins'ten gelen yerden pası ağlara göndererek Hilal'in ilk golünün sahibi olmasının ardından sahadan ayrıldı.

Martinelli, bu sezon Hilal'in en golcü ismi olarak kabul ediliyor; Suudi Roshn Ligi'nde oynadığı 6 maçta 6 gol kaydetti ve turnuvadaki son 4 maçta gol atmayı başardı.

İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin takımı, önümüzdeki milli ara öncesinde Roshn Ligi'nde Fetih ve İttifak, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te ise Katarlı Şimal ve BAE'li Şebab el-Ehli gibi birçok önemli maça çıkmaya hazırlanıyor.

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