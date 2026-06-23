Video: Beklenmedik bir değişiklik… Donis, Yeşil Baş karşısında bir adım geri çekildi

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, 2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile oynanacak kritik maçta bir adım geri çekilme kararı aldı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, önümüzdeki Cumartesi sabahı erken saatlerde, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Houston Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

"Al-Saudiya" kanalındaki "Dorina Geer" programına göre, Donis, grup aşamasının ilk turunda Uruguay ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçta sahaya çıkan ilk 11'e geri dönmeye karar verdi.

Yunan teknik direktör, Latin Amerika ekibiyle karşılaşmada her zamanki 4-3-3 dizilişini kullanmış, ancak ikinci turda İspanya karşısında savunmayı sağlamlaştırmak amacıyla dizilişi 5-3-2'ye değiştirmişti; ancak maçı 4-0'lık skorla kaybetmişti.

Programda, Donis’in Yeşil Adalar karşısında hücumu kimin yöneteceğine karar vermek için, Uruguay ve İspanya maçlarında ilk 11’de yer alan Firas Al-Buraikan ile her iki maçta da yedek olarak oyuna giren Abdullah Al-Hamdan arasında seçim yaptığı belirtildi.

Suudi Arabistan milli takımı, Dünya Kupası’nda son 32 turuna kalabilmek için tek bir şansa sahip: kazanmak. Takım, 8. grupta dördüncü sırada yer alıyor ve Kap Verde ile Uruguay’ın birer puan gerisinde bulunuyor.