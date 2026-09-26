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Video: "Beklenmedik bir cevap": Klopp bir gazeteciyi herkesin önünde mahcup etti

Hollanda - Almanya
Hollanda
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J. Klopp
Hollanda
Almanya
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Sırbistan

Beraberlik alaya engel olmadı

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başına geçtikten sonraki ilk basın toplantısında alaycı yönünü ortaya koymak için uzun süre beklemedi; bir gazetecinin sorduğu esprili bir soruyla karşılaştığında, verdiği yanıt daha da esprili oldu.

Klopp, Almanya Milli Takımı ile yolculuğuna deplasmanda Hollanda karşısında heyecan verici bir beraberlikle başladı. Almanya, yakaladığı galibiyeti kaçırdı ve UEFA Uluslar Ligi A Ligi ikinci grubun açılış haftasında 1-1'lik beraberlikle yetindi.

Basın toplantısı sırasında bir gazeteci Klopp'a şöyle dedi: "Almancam kötü, sizinle Liverpoollu aksanıyla İngilizce konuşabilir miyim?"

Gazeteci konuşmasına İngilizce başlar başlamaz Klopp alaycı bir şekilde şöyle karşılık verdi: "Peki, İngilizcen de kötü." Bu an, toplantıda neşeli bir hava yarattı.



Teknik açıdan ise Alman teknik direktör, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve özellikle maç boyunca sergilenen kişilik ve tutkuyu övdü; ancak aynı zamanda takımın gelişmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Klopp şöyle dedi: "Kenar çizgisinde binden fazla kez durdum, bu yüzden bu konumu çok iyi biliyorum ve benim için değişen bir şey olmadı. Pek çok bireysel performanstan çok memnunum ve genel olarak sergilediğimiz tutku beni çok mutlu etti."




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