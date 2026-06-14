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Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

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Video: Beklenmedik bir an... Yamaal, Gavi'nin tuzağından kurtuldu

İspanya - Yeşil Burun Adaları
İspanya
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
İspanya - Suudi Arabistan
Suudi Arabistan
L. Yamal
Gavi
İspanya
Cabo Verde
ABD
Suudi Arabistan

Başarısız bir girişim, kargaşayla sonuçlandı

İspanyol sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken spontane bir sahnede, AS gazetesi İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın eğlenceli bir videosunu yayınladı.

Videoda, 2026 Dünya Kupası finallerine hazırlanmak üzere ABD'deki konaklama yerlerine giden İspanya milli takımının uçak yolculuğu sırasındaki neşeli atmosferi görüldü.

Yamal'ın Barcelona ve milli takımdaki takım arkadaşı Gavi, uçakta uyurken gizlice onun videosunu çekerek şaka yapmaya ve onunla dalga geçmeye çalıştı.

Ancak Gavi'nin girişimi başarısız oldu, çünkü çabucak fark edildi ve Yamal ona dikkat etti. Gavi telaşlandı ve telefonunu saklamaya çalıştı.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV
Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA

Genç ikili, sadece sahadaki yetenekleriyle değil, saha dışındaki güçlü bağlarıyla da İspanya milli takımında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İspanyol medyası, 2026 Dünya Kupası yolculuğu sırasında milli takımın atmosferini günlük olarak aktarırken bu konuyu özellikle vurgulamaya özen gösteriyor.

İspanya, Dünya Kupası'ndaki mücadelesine yarın Pazartesi günü Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçla başlayacak, ardından bu ayın 21 ve 27'sinde sırasıyla Suudi Arabistan ve Uruguay ile karşılaşacak.

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