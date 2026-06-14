İspanyol sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken spontane bir sahnede, AS gazetesi İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın eğlenceli bir videosunu yayınladı.

Videoda, 2026 Dünya Kupası finallerine hazırlanmak üzere ABD'deki konaklama yerlerine giden İspanya milli takımının uçak yolculuğu sırasındaki neşeli atmosferi görüldü.

Yamal'ın Barcelona ve milli takımdaki takım arkadaşı Gavi, uçakta uyurken gizlice onun videosunu çekerek şaka yapmaya ve onunla dalga geçmeye çalıştı.

Ancak Gavi'nin girişimi başarısız oldu, çünkü çabucak fark edildi ve Yamal ona dikkat etti. Gavi telaşlandı ve telefonunu saklamaya çalıştı.

Genç ikili, sadece sahadaki yetenekleriyle değil, saha dışındaki güçlü bağlarıyla da İspanya milli takımında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İspanyol medyası, 2026 Dünya Kupası yolculuğu sırasında milli takımın atmosferini günlük olarak aktarırken bu konuyu özellikle vurgulamaya özen gösteriyor.

İspanya, Dünya Kupası'ndaki mücadelesine yarın Pazartesi günü Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçla başlayacak, ardından bu ayın 21 ve 27'sinde sırasıyla Suudi Arabistan ve Uruguay ile karşılaşacak.

Ayrıca okuyun: Terazi burcundaki yıldız: Bouadi... Samba dansçılarının gölgesinde parlayan Faslı maestro