Bayern Münih'in kalesi Allianz Arena'da sıradan bir gece değildi; Magdeburg'a karşı kupa mücadelesi başlamadan önce Alman futbolu, yeni kralı Harry Kane'i onurlandırmak için durdu.

Bir onur koridoru, altının muhafızlarına dönüşen takım arkadaşlarından sıcak bir alkış ve kariyerinde ilk kez Altın Top'u kaldırarak sahnenin ortasında duran Harry Kane... Bayern Münih tarihinin ölümsüzleştireceği bir gece.

Bayern Münih kulübü, Almanya Kupası ikinci tur müsabakaları kapsamında takımın Magdeburg karşısındaki maçının başlamasından önce, Altın Top ödülünü kazanmasının ardından İngiliz yıldızına efsanevi bir karşılama düzenledi.

Allianz Arena, sıra dışı anlara sahne oldu; Bayern Münih oyuncuları, futbol dünyasının en değerli ödülünü taşıyarak sahaya çıkan kaptanları ve takım arkadaşlarını selamlamak için bir onur koridoru oluştururken, tribünleri dolduran Bavyera taraftarlarından bir alkış ve tezahürat fırtınası yükseldi.

Bu onurlandırma, Kane'in Kylian Mbappé'yi az bir farkla geride bırakarak Altın Top'u kazanmasından birkaç gün sonra geldi; kendisi için ilk olan bu tarihi başarıyla, Bayern Münih forması altında ödülü kazanan ilk İngiliz oyuncu oldu.

Bu kutlama, Bavyera ekibinin önemli bir karşılaşması öncesinde geldi; Bayern Münih, Almanya Kupası ikinci tur müsabakaları kapsamında Allianz Arena sahasında Magdeburg'u ağırlıyor. Altın Top sahibinin parlak formunu sürdürmeye ve takımını bir sonraki tura yükselmeye taşımaya çalışacağı bir maçta.



