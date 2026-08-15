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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

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Video: Bayern Münih, Leipzig'i mağlup etti; Cebbari ilk imzasını attı

Bayern Münih - RB Leipzig
Bayern Münih
RB Leipzig
Club Friendlies
I. Saibari
J. Musiala
Dortmund - Bayern Münih
Dortmund
Süper Kupa
Almanya
Fas

Faslı yıldız uzun süre beklemedi

Alman ekibi Bayern Münih, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün cumartesi "Allianz Arena" sahasında oynanan hazırlık maçında ülke rakibi Leipzig'i (3-1) mağlup etti.

Bayern adına skoru 14. dakikada Kolombiyalı Luis Diaz açtı ve ilk yarı, Bavyera ekibinin cevapsız bir golle önde tamamlamasıyla sona erdi.

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Leipzig, 52. dakikada Brian Grojda ile beraberliği yakalamayı başardı; ancak 5 dakika sonra Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic'in muhteşem pasını değerlendirerek Bayern'i yeniden öne geçirdi.

Süper Kupa
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB

71. dakikada Faslı yıldız İsmail Es-Saybari, bu yaz Hollanda ekibi Eindhoven'dan gerçekleştirdiği transferin ardından Bavyera devinde ilk kez forma giydi ve Tom Bischof'un yerine oyuna girdi.

Sahaya girmesinin ardından yalnızca 10 dakika sonra Es-Saybari ilk katkısını hızla ortaya koydu ve diğer oyuncu değişikliği Jamal Musiala'nın üçüncü golüne asist yaptı. Musiala ise sahada uzun süre kalamadı; baygınlık geçirerek 86. dakikada maçtan çıktı ve yerine genç Senegalli Bara Ndiaye girdi.

Karşılaşma, Bayern'in önümüzdeki cumartesi Borussia Dortmund karşısında oynayacağı yerel Süper Kupa hazırlıkları kapsamında gerçekleşti. Ekip, Bundesliga'daki yolculuğuna ise 28 Ağustos'ta Stuttgart ile oynayacağı maçla başlayacak.


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