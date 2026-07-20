Video: Bayern Münih herkesi şaşırttı… Oliisi ile ilgili önemli açıklama

Alman takımı Bayern Münih, bugün Pazartesi günü yeni yedek formalarını tanıttı. Bu hamle, İspanyol takımı Real Madrid’e Fransız yıldızı Michael Oliasi’nin geleceği konusunda kesin bir mesaj olarak geniş çapta yorumlandı. Uluslararası futbolcu, tanıtım videosunda yeni formayı giyerek birçok sahnede başrolü üstlendi; Sanki Bavyera kulübü, Olesi'nin "Bayern'de bir oyuncu olduğunu ve öyle kalacağını" tüm dünyaya kanıtlamak istemiş gibi.

"Sky Deutschland" ağının haberlerine göre, Bayern Münih hiçbir koşulda Olesi'nin ayrılmasına izin verme niyetinde değil. Kulüp, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in şahsen ilettiği, "Kraliyet Kulübü'nün bu yaz Olesi ile sözleşme imzalamayı planlamadığı" yönündeki güvenceye hâlâ tam olarak güveniyor. Ayrıca oyuncu ve menajerleri, 2026 Dünya Kupası sırasında Bayern Münih’e Münih’te kalma niyetinde olduklarını teyit etmişti.

Bayern Münih’in Belçikalı teknik direktörü Vincent Kompany, lansman videosunda yer alarak “Hepimiz gelecek için heyecanlıyız” diyerek net bir mesaj verdi. Bu ifade, projenin sürekliliğini ve hedeflerini pekiştirirken, Oulissi’nin kulübün gelecek planlarının temel bir parçası olduğuna açıkça işaret ediyor.

Oulisi’yi Real Madrid’e olası bir transferle ilişkilendiren son haberlerin ardından Bavyera kulübünün iç duruşunda bir değişiklik olmadı. 6 kez Avrupa şampiyonu olan Bayern Münih’te herkes, “Oulisi satılık değil” şeklindeki kesin kararı destekliyor ve kulüp, onu projenin temel direklerinden biri olarak görerek gelecek sezon için planlarını yapıyor.

Oulisi’nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar uzanıyor ve sözleşmede tazminat maddesi bulunmuyor. Bu durum, oyuncuyu transfer etmek için herhangi bir teklif gelmesi halinde kulübe güçlü bir pazarlık pozisyonu sağlıyor. Ancak Bayern yönetimi onu satmayı hiç düşünmüyor; aksine, sözleşmesini uzatmayı ve onu kulübün en yüksek maaşlı oyuncularından biri haline getirmeyi değerlendiriyor.