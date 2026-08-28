Şampiyon Bayern Münih, bu akşam Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada konuk ettiği Stuttgart'ı 5-1 mağlup ederek Almanya Ligi'ne (2026-2027) farklı bir galibiyetle başladı.

Stuttgart, ilk çeyrek saatlik bölümde belirgin bir cesaretle oynadı; ancak Bayern, 21. dakikada duran toptan öne geçti. Joshua Kimmich'in yakın direğe attığı iyi bir korner sonrasında Dayot Upamecano markajdan sıyrılarak kafayla topu ağlara gönderdi.





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Devre arasının ardından Stuttgart güçlü bir şekilde döndü ve 52. dakikada beraberliği yakaladı. Topun bir sekme sonrasında ceza sahası sınırında Josselin Wagnoman'a ulaşmasıyla oyuncu topu direkt sağ üst köşeye gönderdi.

Ancak Bayern'in yanıtı hızlı geldi. 55. dakikada Kimmich ceza sahası içinde Michael Olise'ye pas verdi. Olise topu yerden sol alt köşeye vurarak Bavyera ekibini yeniden öne geçirdi ve skoru 2-1 yaptı.

Yalnızca iki dakika sonra Bavyera ekibi üçüncü golünü kendi kalesine atılan golle buldu. Wagnoman, Alphonso Davies'in ortasını uzaklaştırmaya çalışırken topu yanlışlıkla kendi kalesine gönderdi.

Üçüncü golün ardından Stuttgart'ın temposu düştü ve ev sahibi ekip dördüncü golü ekledi. Faslı milli oyuncu Ismael Saibari'nin dikkat çekici bir çıkışı ve çalımının ardından topu kale önündeki takım arkadaşı Aleksandar Pavlović'e aktarmasıyla, Alman milli oyuncu topu kolayca ağlara yolladı.

Saibari maça 61. dakikada Nathaniel Brown'ın yerine girmişti.

90+2. dakikada Luis Díaz, Saibari'nin yeni bir sihirli pasının ardından kaleciyle karşı karşıya kalarak Bayern Münih'in beş golünü tamamladı.

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