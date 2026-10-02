İtalya ve Inter Milan savunmacısı Alessandro Bastoni, bu akşam cuma günü "Stade de France"ta oynanan ve UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası kapsamındaki Fransa karşılaşmasında, 68. dakikada ülkesinin milli takımına beraberlik golünü (1-1) kazandırdı.

İlk yarı golsüz beraberlikle sona ermişti. İkinci yarının başında ise Michael Olise, 55. dakikada Rayan Cherki'nin kendisine kısa olarak kullandığı bir serbest vuruşta sol ayağıyla yaptığı şutun üst direğe çarpıp ağlara gitmesiyle Fransa adına skoru açtı.

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Ancak İtalya'nın cevabı 13 dakika sonra geldi. Bastoni, Rabiot'tan gelen pası kötü karşılayan Lucas Da Cunha'nın yaptığı büyük bir hatayı değerlendirdi. Azzurri savunmacısı, topu ileri bir bölgede kaptı ve kaleye doğru ilerleyerek kaleci Mike Maignan'ın ağlarına golü kaydetti.

Bastoni, günler önce İtalya'nın (4-1) kazandığı Türkiye maçında öne geçiren golü atmasının ardından, bu Uluslar Ligi sezonundaki gol sayısını ikiye çıkardı.

Bastoni, maçın son dakikalarında Michael Olise'yi düşürdüğü görünen pozisyonda İtalya'ya penaltıya mal olacaktı; ancak hakem oyunun devamına işaret etti ve maç (1-1) beraberlikle sona erdi.

Böylece Fransa, puanını 7'ye çıkararak birinci grubun lideri oldu; 6 puanla ikinci sıradaki Belçika ve 4 puanla üçüncü sıradaki İtalya onu takip etti. Türkiye ise puansız olarak sıralamanın sonunda yer aldı.



