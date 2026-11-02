Video: Bardağı taşıran son damla! Tony, Ahly'nin başarısız transferine patladı

Al Ahli ile Al Sadd arasındaki karşılaşma, 0-0 berabere sona ermesine rağmen Al Ahli cephesinde sakin geçmedi. AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında oynanan mücadelede, İngiliz forvet Ivan Toney'nin Ukraynalı takım arkadaşı Artem Bondarenko ile girdiği tartışmaya ait öfkeli bir an tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Tribünlerden paylaşılan bir video görüntüsü, Toney'nin bir top sırasında yaşadığı aşırı öfke halini ortaya koydu. İngiliz forvet, hızlıca bir taç atışı kullanmaya çalışırken Bondarenko'dan derinlemesine hareket ederek durumu değerlendirmesini istedi, ancak Ukraynalı oyuncunun hareketi İngiliz forvetin beklediği şekilde gelmedi.

Videoda son derece öfkeli görünen Toney, takım arkadaşının yüzüne doğru bağırmaya devam etti ve ona öfkeli işaretler yöneltti. Bondarenko ise İngiliz forvetin tepkisi karşısında şaşkına dönmüş halde göründü. Bu an, karşılaşma boyunca sahadaki gerginliğin boyutunu yansıttı.

Bu an, yanlış bir harekete yönelik geçici bir itirazdan ibaret değildi; aksine Al Ahli'nin hücum girişimlerini gole çevirmekte zorlandığı bir maçta yaşandı. Kazanmaya ihtiyacı olmasına rağmen sahadan tek puanla ayrılan Al Ahli, bazı anlarda oyuncular arasındaki gerginliğin artmasına da tanık oldu.

Bondarenko, son dönemde Al Ahli'deki performansları nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor. Takıma katıldığından bu yana beklenen katkıyı sağlayamaması, özellikle Al Ahli'nin son maçlardaki hücum etkinliğinin azalmasıyla birlikte, oyuncunun maçlardaki yer alışını taraftarlar arasında tartışma konusu haline getirdi.

Toney'nin tepkisi, sahadaki bazı fırsatların ve hareketlerin değerlendirilememesine duyulan hayal kırıklığının boyutunu yansıtabilir. Ancak öfkesinin, takım arkadaşının geçtiğimiz dönem boyunca gösterdiği performansla ilişkili olduğu kesin olarak söylenemez; zira bu an, taç atışının kullanımı sırasında belirli bir taktiksel duruma yönelik doğrudan bir itirazı gösterdi.