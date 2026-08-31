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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Video: Barcelona'nın büyüsü Rayo Vallecano karşısında işleri tersine çevirdi

Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
İspanya

Heyecanlı bir başlangıç

Barcelona, İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan maçta Rayo Vallecano karşısında masayı çevirmeyi başardı.

Rayo Vallecano, 12. dakikada Sergio Camello konuk takımın ilk golünü kaydettikten sonra maçın başında Barcelona üzerinde büyük bir baskı kurdu.

Barcelona'nın Rayo Vallecano'ya cevabı hızlı geldi; Lamine Yamal ve Raphinha sırasıyla 19 ve 21. dakikalarda iki gol kaydetti.

La Liga
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Rayo Vallecano
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Barcelona
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Barcelona, maç öncesinde 6 puanla İspanya Ligi puan tablosunda geçici olarak beşinci sırada yer alırken, Rayo Vallecano 1 puanla 16. sırada bulunuyor.

Real Madrid ise 9 puanla La Liga puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.

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