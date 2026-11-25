Kazanmaktan başka bir dil bilmediğini kanıtlayan Barcelona, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında bu Çarşamba akşamı karşılaştığı Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 4-1 mağlup ederek hak edilmiş bir galibiyet aldı.

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Barcelona adına skoru 31. dakikada Anthony Gordon açtı. Gordon, 50. dakikada ikinci golü de kaydederek maçta iki kez fileleri havalandırdı. Üçüncü golü Karim Adeyemi (55) atarken, Barcelona'nın dördüncü golünü Gabriel Jesus (60) kaydetti. Sabah'ın tek golü ise Mikalz'dan (63) geldi.

Bu hak edilmiş galibiyetle Barcelona, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 12 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Azerbaycan ekibi ise 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3 puanda kalarak 32. sırada yer alıyor.

Barcelona'nın büyük üstünlüğüne rağmen Azerbaycan ekibi oldukça cesur bir oyun ortaya koydu. Yalnızca savunmayla yetinmeyen Sabah, Barcelona'nın bek oyuncularının ileri çıkmasından ve oyuncularının savunmadan hücuma geçişteki hızından yararlanarak birçok kez Joan Garcia'nın kalesine ulaşmaya çalıştı. Bu da maça büyük bir heyecan ve tribünlere belirgin bir coşku kattı.

Ancak Barcelona'nın tecrübesi ve oyuncularının gücü yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Özellikle Hansi Flick'in tercih ettiği hücum üçlüsünün hareketliliği öne çıktı. Bu üçlü; hızı, tekniği ve dar alanlarda oynama becerisi sayesinde her an farkı yaratabileceğini kanıtladı.

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Konuk ekibin direncini kıran ilk kritik an 30. dakikada geldi. Kanat oyuncusu Karim Adeyemi'nin harika bireysel çabasının ardından yaptığı ortaya kaleci iyi müdahale edemedi. Önünde kalan topu ağlara gönderen Anthony Gordon, Barcelona'nın ilk golünü kaydederek tribünlerdeki taraftarları coşturdu.

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Bu gol Barcelona'ya daha fazla güven verdi ve takımın çok daha rahat oynamasını sağladı. Sabah maça yeniden ortak olmaya çalıştı, ancak Katalan ekibi üstünlüğünü ilk yarının sonuna kadar korumayı başardı ve soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya bambaşka bir anlayışla, maçı erkenden koparmak isteyen bir şampiyon zihniyetiyle başlayan Barcelona, temposunu yükseltip baskısını artırdı ve rakibini kendi yarı sahasına hapsetti. Ardından karşılaşmanın kaderini kesin olarak belirleyen gol serisi geldi.

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Gordon, 50. dakikada Gabriel Jesus'un sert şutunda Sabah kalecisinden dönen topu takip ederek ikinci golü kaydetti. Böylece maçtaki parlak performansını taçlandıran İngiliz oyuncu, Katalan ekibinin farkını ikiye çıkardı.

Rakibine nefes alma fırsatı tanımayan Barcelona, ikinci golün ardından Sabah oyuncularının moralinin çökmesinden yararlanarak her bölgeden ezici hücum baskısını sürdürdü.

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54. dakikada Balde'nin hazırladığı pozisyonda topu ağlara göndermekte hiç zorlanmayan Karim Adeyemi, Barcelona'nın üçüncü golünü attı. İlk golün asistini de yapan Adeyemi, maç boyunca sergilediği harika performansın ödülünü böylece almış oldu.

Üçüncü golün ardından maç tamamen tek kaleye döndü. Oyunun tüm kontrolünü eline alan Barcelona, kısa ve hızlı paslarla ve Sabah savunmasını tamamen dağıtan akıllı hareketlerle taraftarlarına keyifli anlar yaşattı.

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59. dakikada sahneye Gabriel Jesus çıktı. Gordon'un kullandığı korner sonrası Kounde'nin kafa vuruşunu takip eden Jesus, topu ağlara göndererek Barcelona'nın dördüncü golünü kaydetti. Bu pozisyon, Katalan ekibinin mutlak üstünlüğünü ve bu karşılaşmada her açıdan daha iyi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Dört gol geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Sabah, onurunu kurtaracak bir gol aradı ve bunu maçın bitimine doğru buldu. 62. dakikada oyuna sonradan giren Mikalz, Sabah'ın ilk golünü kaydederek skoru 4-1'e getirdi ve Avrupa devine karşı oynanan zorlu maçta takımına moral veren bir gol kazandırdı.