Reklam

Atletico Madrid, rakibi Getafe'ye ağır bir darbe vurarak onun sahasından 3-0'lık hak edilmiş bir galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Diego Simeone'nin öğrencileri, oyunun gidişatına hükmettikleri mücadelede 3 değerli puanı hanelerine yazdırdı ve takımlarını La Liga puan tablosunda yeniden üçüncü sıraya taşıdı.

Atletico maça ev sahibinin erken baskısı altında başladı. Konuk ekibi gafil avlamaya çalışan ev sahibi, ilk gol fırsatını yakalamayı başardı. Ancak Simeone'nin ekibi kısa sürede dengesini yeniden buldu ve orta sahadaki kontrolünden ve Getafe kalesini tehdit etme becerisinden yararlanarak maça kendi temposunu kabul ettirdi.

Madrid ekibi, üstünlüğünü gole çevirmek için fazla beklemedi. 10. dakikada Alex Baena'nın sert şutuyla skoru açan Atletico 1-0 öne geçti. Bu gol, kendini kısa sürede maça geri dönmek zorunda bulan ev sahibinin hesaplarını bozdu.

Atletico, ilk golün ardından baskısını sürdürdü ve 30. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kaleci Soria'nın bir korner atışı sırasında yaptığı büyük hatadan yararlanan Cardoso, ikinci golü kaydederek takımına ilk yarı bitmeden rahat bir üstünlük sağladı. Getafe ise bu süreçte konuk ekibin hücum hareketlerine karşılık vermekte zorlandı.

Reklam Reklam

İkinci yarının başlamasıyla maçın görüntüsü pek değişmedi. Atletico Madrid oyundaki kontrolünü korudu ve Getafe'nin geri dönüş girişimlerini sınırlamayı başardı. Simeone'nin ekibinin sergilediği savunma düzeni karşısında ev sahibinin atakları, skoru değiştirecek kadar tehlike yaratamadı.

90. dakikada Atletico, Getafe'nin umutlarına son noktayı koydu. Penaltıdan üçüncü golü kaydeden Grimaldo, mücadeleyi 3-0'lık skorla noktaladı ve takımının büyük bölümünde hâkim olduğu, bulduğu fırsatları değerlendirmeyi başardığı maçtaki üstünlüğünü perçinledi.

Bu önemli galibiyetle Atletico Madrid, La Liga puan tablosunda yeniden üçüncü sıraya yükseldi, zirvedeki takımlar arasındaki yerini sağlamlaştırdı ve rakiplerini takip etmeyi sürdürdü. Simeone'nin ekibi karşısında ağır bir yenilgi alan Getafe'nin sıkıntıları ise derinleşti ve takım düşme hattına yaklaştı.