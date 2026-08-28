Faslı milli oyuncu İsmail Sabiri, 61. dakikada oyuna dahil oldu ve Allianz Arena'dan iki gollük asistle ayrılarak, bu akşam Bundesliga'nın açılış maçında Bayern Münih'in konuğu Stuttgart'ı (5-1) mağlup ettiği büyük galibiyete katkıda bulundu.

Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany, Sabiri'yi Nathaniel Brown'ın yerine oyuna sokarak, ikinci yarıda Bavyera ekibinin oyun temposunu değiştirmesine katkı sağladı.

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82. dakikada Sabiri ceza sahası içinde ilerledi ve Stuttgart savunmacılarından birinin müdahalesinden muhteşem bir çalımla sıyrıldı, ancak şut çekmek yerine pas vermeyi tercih etti; Alexander Pavlović'e bir orta gönderdi, o da yakın mesafeden rahatça topu ağlara göndererek Bayern'in dördüncü golünü kaydetti.

Sabiri, 90+2. dakikada beşinci golü de hazırladı; Tom Bischof'un topu Stuttgart yarı sahasında kaptıktan sonra kendisine verdiği topu Luis Díaz'a aktardı, o da kaleyle karşı karşıya kalarak sol köşeye vurdu ve ev sahibi ekibin beşinci golüne imza attı.

Faslı yıldız, Bavyera devinin formasıyla ilk maçında da oyuna sonradan girmiş, geçtiğimiz cumartesi Almanya Süper Kupası'nda Borussia Dortmund'u (2-1) yendikleri karşılaşmada görev almıştı.

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