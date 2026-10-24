Arsenal, aylardır peşini bırakmayan olumsuz bir seriyi sona erdirdi. Takım, alışılmış hücum silahlarından birini 13 maç boyunca kullanamadıktan sonra, Premier Lig'in sekizinci haftasındaki Everton karşılaşmasında nihayet bu bekleyişe son vermeyi başardı.

Arsenal, Emirates Stadı'nda yedinci dakikada öne geçti. Martin Ödegaard'ın kullandığı köşe vuruşu Everton'un ceza sahasında karışıklığa yol açtı ve Ezri Konsa bu durumu değerlendirerek ev sahibi ekibe 1-0'lık üstünlüğü getirdi.

Bu golle birlikte Arsenal, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana çeşitli organizasyonlarda penaltılar dışında duran toplardan gol atamama kısırlığına son verdi. Opta verilerine göre takım, bu yolla fileleri havalandıramadığı 13 maçlık seriyi de böylece noktaladı.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın ekibi, Aston Villa karşısında maçı 2-1 kaybederek sendeleyen Manchester City'nin bu durumunu değerlendirip Premier Lig zirvesi yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.