Bugün akşam Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Türkiye ile konuğu Belçika arasındaki karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında erken bir heyecana sahne oldu.

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Real Madrid oyuncusu Arda Güler, 20. dakikada uzak mesafeden mükemmel bir şekilde kullandığı serbest vuruşla Türkiye'nin golünü kaydetti ve ev sahibine karşılaşmada güçlü bir moral kazandırdı.

Ancak tecrübeli Kevin De Bruyne, 27. dakikada beraberlik golünü bularak Belçika adına hızlı bir yanıt verdi, ardından 31. dakikada Charles De Ketelaere'in golüyle konuklar öne geçti.

Maç, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk resmi sınavını veren Türkiye Milli Takımı için büyük önem taşıyor. Yalçın, turnuvanın başındaki olumsuz sonuçların ardından görevinden ayrılan İtalyan Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilmişti.

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Türkiye Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nin birinci grubundaki ilk dört maçında büyük zorluk yaşamıştı; Fransa'ya karşılıksız bir golle kaybetti, ardından İtalya'ya 4-1 yenildi, sonrasında Belçika karşısında 3-0'lık bir mağlubiyet aldı ve ardından yeniden İtalya'ya 3-1 kaybetti.

Bu sonuçlar, Türkiye'nin 11 gol yiyip yalnızca iki gol atmasının ardından puansız bir şekilde grubun sonuncusu olmasına yol açtı; bu da eski teknik ekibi büyük baskı altına sokmuş ve Montella'nın ayrılmasına neden olmuştu.

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Yalçın, başta takımın en önemli hücum unsurlarından biri olan Real Madrid oyuncusu Güler olmak üzere bir grup genç yeteneğin ve ayrıca büyük uluslararası tecrübeye sahip Inter Milan oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nun varlığından yararlanarak Türkiye Milli Takımı'na dengeyi yeniden kazandırmayı umuyor.

Diğer tarafta Belçika Milli Takımı karşılaşmaya farklı hedeflerle çıkıyor; ilk dört maçında Fransa'ya karşı iki mağlubiyete karşılık iki galibiyet elde ettikten sonra eleme turlarına yükselme yarışındaki şansını artırmayı amaçlıyor.

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Teknik direktör Marc Van Bommel, başta Napoli oyuncusu De Bruyne ve Youri Tielemans olmak üzere, sakatlığından iyileşerek milli takım kadrosuna dönen Jérémy Doku ile birlikte tecrübeli bir grup oyuncuya güveniyor.

İki takımın karşılaşması, geçtiğimiz 2 Ekim'de oynanan önceki maçın sonucu göz önüne alındığında ayrı bir önem kazanıyor. O maçta Belçika, 10 ve 60. dakikalarda iki gol kaydeden De Bruyne'in imzasını taşıyan 3-0'lık büyük bir galibiyet elde etmiş, üçüncü golü ise Romelu Lukaku eklemişti.

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Dolayısıyla Türkiye Milli Takımı, Belçika karşısında rövanşı almayı ve turnuvadaki olumsuz sonuç serisine son vermeyi amaçlarken, konuklar ise tur atlama biletlerinden biri için yarışa devam etmek adına üç puanla sahadan ayrılmayı umuyor.

UEFA Uluslar Ligi'nin bu sezonki edisyonu, B Ligi'nden yükseldikten sonra tarihinde ilk kez A Ligi mücadelesi veren, ancak kendisini Fransa, İtalya ve Belçika'nın yer aldığı güçlü bir grupta bulan Türkiye Milli Takımı için özel bir önem taşıyor.

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Bu gelişme, geçen sezonki turnuvayı kendi grubunda üçüncü sırada tamamlayan Belçika'nın Avrupa'nın büyükleri arasındaki yerini yeniden kazanmaya çalıştığı bir dönemde yaşanıyor; Türkiye Milli Takımı ise ilk dört maçını kaybettikten sonra durumunun zorluğuna rağmen A Ligi'nden doğrudan düşmekten kaçınmayı umuyor.