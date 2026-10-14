Yeni transferlerin kutlama yaptığı bir gecede, Liverpool'un taraftarlarını coşkuya boğmak için 120 saniyeden fazlasına ihtiyacı olmadı; ardından birkaç dakika sonra üçüncü gol de kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunun ikinci haftası kapsamında Liverpool, Avusturya ekibi LASK karşısında, Liverpool forması altında ilk kez gol atan iki ismin imzasını taşıyan hızlı bir ikili golle öne geçti.

İki dakikalık çılgınlık

"Raiffeisen Arena" sahasında oynanan karşılaşmada Uruguaylı defans oyuncusu Ronald Araujo, 22. dakikada Yunan Kostas Tsimikas'ın isabetli ortasının ardından usta bir kafa vuruşuyla golleri açtı ve Liverpool formasıyla ilk golünü mükemmel bir şekilde duyurdu.

Aradan yalnızca iki dakika geçmişti ki sıra, adını golcüler listesine yazdıran genç Fransız Bradley Barcola'ya geldi. 24. dakikada Barcola, Luis Comas'tan gelen büyüleyici pası değerlendirdi ve güven dolu bir vuruşla takımdaki ilk golünü kaydederek Liverpool hücumunun geleceğinin emin ellerde olduğunu teyit etti.









Barcola geri dönüp mührünü vurdu

Herkes heyecanın bittiğini düşünürken Barcola, gecenin tartışmasız yıldızı olduğunu bir kez daha gösterdi; 37. dakikada Alman yıldız Florian Wirtz'ten gelen dâhiyane pasla buluştu ve kendi adına ikinci, takımı adına üçüncü golü kaydederek ilk Avrupa maçında tarihi bir ikili gole ulaştı.

Üç gol, Araujo'nun ilk golü ve Barcola'nın ilk ikili golüyle Liverpool net bir mesaj gönderdi: Takım, Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir şekilde girmeye hazır ve ilk andan itibaren fark yaratan isimlere sahip.





Liverpool tarihi bir hücum şovu sergilemeyi başardı; futbol istatistik ağı "Opta"ya göre Liverpool, LASK karşısında yalnızca ilk yarıda 19 şut çekti. Bu, 2003-2004 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde deplasmanda bir ilk yarıda konuk takımın çektiği en fazla şut sayısı oldu.











