Brezilyalı Angelo Gabriel, Al Fateh karşısında Roshn Pro Ligi'nin ilk haftasında skoru açarak Avustralyalı Ange Postecoglou'nun Al Nassr ile resmi döneminin ilk satırını yazdı; birkaç dakika sonra ise Joao Felix, dikkatleri üzerine çeken bir gollе skoru ikiye çıkardı.

Maçın gidişatına açık şekilde ağırlığını koyan Al Nassr'ın başlangıcı hücum ağırlıklıydı. Ceza sahasında fırsat yakalayan Angelo, kaleye çektiği kurtarılması imkânsız sert şutla topu Al Fateh'in ağlarına gönderdi.

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Angelo, Postecoglou döneminin ilk roketini fırlatıyor

İlk gol, 37. dakikada Angelo'nun imzasını taşıdı. Salem Al Najdi'den gelen topu mükemmel şekilde değerlendiren oyuncu, topu ayarladıktan sonra çektiği roket gibi şutla topu ağlara gönderdi ve Postecoglou yönetimindeki Al Nassr'ın ilk resmi golünü kaydetti.

Bu gol takıma büyük bir moral desteği verdi; özellikle de teknik ekibin hücum anlayışı inşa etmeye açıkça odaklandığı bir hazırlık döneminin ardından gelmesi bakımından. Böylece Avustralyalı teknik direktör, resmi dönemine en dikkat çekici hücum unsurlarından birinin imzasını taşıyan bir golle başlamış oldu.

Al Nassr bununla da yetinmedi; yeni silahı Joao Felix yalnızca üç dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Portekizli oyuncu, muhteşem bir bireysel hareketle Al Fateh savunmasını çaldırdı, birkaç oyuncuyu geçmeyi başardıktan sonra topu sert bir vuruşla ağlara yolladı.

Felix ışıkları üzerine çekiyor, Ronaldo alkışlıyor

Felix'in golü skora yalnızca yeni bir katkı değildi; özel bir teknik dokunuş da taşıyordu. Portekizli oyuncu, topla mücadelede ve markajdan sıyrılmada büyük bir yetenek sergiledikten sonra atağı, tribünleri ateşleyen sert bir vuruşla tamamladı.

Al Nassr taraftarları bu anı hayranlıkla izlerken, kameralar maçı tribünden takip eden takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun tepkisini yakaladı; böylece gol anı, Felix'in Al Nassr ile neler sunabileceğine dair beklentinin boyutunu vurgulayan ek bir görüntüye dönüştü.

Felix, Al Nassr'a transfer olmadan önce geçen sezon Roshn Ligi'nde en iyi oyuncu ödülünü kazanmıştı; bu da yeni sezonda takımla fark yaratma kabiliyetine dair beklentileri yükseltiyor; özellikle de birden fazla hücum mevkiinde oynamak için gerekli kaliteye sahip olması nedeniyle.

Böylece Postecoglou yönetimindeki Al Nassr'ın başlangıcı, Angelo ve Felix'in birlikte sergilediği heyecan verici bir çıkışa sahne oldu. Bu, rakiplere Al Nassr'ın fark yaratabilecek hücum silahlarına sahip olduğuna dair erken bir mesajdı. Ancak asıl meydan okuma, bu parlak performansın sezon boyunca sürdürülmesi ve şampiyonluklar için güçlü şekilde mücadele edilmesi olmaya devam ediyor.