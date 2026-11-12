Prag'da olanlara kimse inanamadı. Yüksek bir top, tuhaf bir temas ve ardından maçın gidişatını tümüyle değiştiren bir düdük. İspanya'ya üstünlüğü getirmeye ve Çekya Millî Takımı'nı yeni bir çıkmaza sürüklemeye tek bir pozisyon yetti; bu, yılın görülen en tuhaf penaltılarından biriydi.

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Çek Cumhuriyeti milli takımı oyuncusu Ambros, bu yılın en saçma penaltılarından birine imza attı. Çek oyuncu, ceza sahası içinde havadan gelen topu eliyle kontrol etti ve İspanya'ya öne geçme fırsatı veren bir penaltıya neden oldu.

Top kendisine dirseğinin yakınında çarptı ve Çek orta saha oyuncusu bu temastan yararlanarak topun sertliğini azaltıp uzaklaştırdı. Sahada kimsenin fark etmediği bu hareketi video yardımcı hakem teknolojisi tespit etti.

Ekrandaki görüntüyü inceledikten sonra Karadağlı hakem Nikola Dabanovic tereddüt etmeden penaltıyı verdi ve Paina da bu fırsatı kaçırmadı. Alex Paina topun başına geçti ve güvenle vurarak İspanya adına penaltı noktasından golü attı; böylece Çek başkentinde La Roja'nın kutlamalarını başlattı.

Başkent Prag, Perşembe akşamı UEFA Uluslar Ligi'nde Çek Cumhuriyeti ile İspanya milli takımlarını karşı karşıya getiren bir maça ev sahipliği yapıyor. Kağıt üzerinde dengesiz görünen bu mücadele, içinde tüm heyecan ve tartışma unsurlarını barındırdı.

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İspanya milli takımı en parlak dönemlerinden birini yaşıyor; La Roja, grup aşamasında oynadığı dört maçta yenilgisiz kalarak ve tam puan toplayıp 12 puana ulaşarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

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2026 Dünya Kupası'nı tarihi bir şekilde kazanmasının ardından İspanya milli takımı, önümüzdeki haziran ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için en güçlü aday olmaya devam ediyor. Bu, kupa dolabına eklemek istediği ve dünya futbolundaki tam hakimiyetini pekiştirecek bir unvan.

Buna karşılık, elenmesi kesinleşmiş olan Çek Cumhuriyeti milli takımının turnuvada oynaması gereken iki maçı daha var; ancak birinci seviyenin üçüncü grubunda henüz hiçbir galibiyet alamadı. Teknik direktör Santi Denia yönetimindeki Çek milli takımı, mütevazı performansı nedeniyle çeyrek finale yükselme şansını kaybetti; dahası hiçbir puan toplayamadığı için ikinci seviyeye düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

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Ambros'un bu hareketi, Çek Cumhuriyeti'nin bu turnuvadaki çilesini özetler nitelikteydi. Takımın dünya şampiyonu karşısında direnmeye çalıştığı bir anda, anlaşılmaz bir el teması İspanya'nın önünü açtı. Bu sıradan bir el teması değildi; topu kolla kontrol etmeye yönelik açık bir girişimdi, sanki oyuncu futbol değil de basketbol oynadığını unutmuştu.

Hareket başlangıçta kimsenin dikkatini çekmeden geçmiş olsa da, video teknolojisi tetikteydi; video hakemi, görüntüyü incelemesi için baş hakemi çağırdı ve hakem ekranda görüntüyü izler izlemez, penaltıyı vermekten başka seçeneği kalmadı. Çünkü temas açıktı ve bundan sağlanan avantaj da açıktı.

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Paina'nın bir davete ihtiyacı yoktu; büyüklerin güveniyle topun başına geçti ve topu ağlara göndererek İspanya'ya öne geçme golünü kazandırdı. Böylece, taraftarları önünde olumlu bir sonuç hayal eden Çek milli takımına ağır bir moral darbesi indirdi.

Bu gol, mevcut İspanya milli takımının karakterini yansıtıyor; gol atmak için fazla fırsata ihtiyaç duymayan, rakiplerinin hatalarını, Ambros'un yaptığı gibi tuhaf hatalar olsa bile, nasıl değerlendireceğini bilen bir takım. 4 maçta 12 puan toplayan ve birkaç ay önce Dünya Kupası'nı kazanan bu takım, önünde bir hata yapan hiçbir rakibe acımıyor.

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Çek Cumhuriyeti'ne gelince, çilesi maç geçtikçe artıyor. Şimdiye kadar hiçbir puan toplayamayan takım, şu anda ikinci seviyeye düşme tehlikesiyle karşı karşıya; bu da büyükler arasındaki yerini geri kazanmayı uman Çek futbolu için acı bir darbe olacak.

Sonuçta, Ambros'un bu hareketi bu maçta herkesin konuşacağı konu olmaya devam edecek. Tuhaf bir hareket, daha da tuhaf bir penaltı ve İspanya'ya öne geçme imkanı veren bir gol; bu da dünya şampiyonunun hakimiyet öykülerine yeni bir sayfa eklemek için, rakibin elinden bile olsa, tek bir temasa ihtiyaç duyduğunu teyit etti.