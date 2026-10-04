Fas Futbol Federasyonu Başkanı ve Fas hükümetinde bütçeden sorumlu bakan olan Fevzi Lekcaa, cumartesi akşamı Skhirat şehrindeki Kongre Sarayı'nda bir siyasi toplantıdan ayrılırken şeffaf cam bir kapıya çarpması sonucu başından ve alnından yaralandı. Bu durum, tedavi görmesi ve sağlık durumunun kontrol edilmesi için bir kliniğe nakledilmesini gerektirdi.

Fas merkezli "Hespress" sitesine göre olay, Lekcaa'nın Özgünlük ve Çağdaşlık Partisi Ulusal Konseyi'nin olağanüstü oturumunun çalışmalarına katılımı sırasında yaşandı. Lekcaa, kapalı olan cam kapının açık olduğunu zannederek, aceleyle çıkış yaparken kapıya şiddetle çarptı.

Sosyal medya platformlarında dolaşan video görüntüleri, Lekcaa'nın yere düşüşü ve ardından alnından kan akmaya başladığı anı gösterdi. Bu durum, orada bulunan bazı kişilerin, güvenlik ve koruma görevlilerinin ona yardım etmek ve ilk müdahaleyi yapmak için koşmasına yol açtı.

Fas Futbol Federasyonu Başkanı, olay yerinde ilk müdahaleyi aldıktan sonra toplantının yapıldığı yerden ayrılıp aracına yöneldi. Ardından tedavisini tamamlamak, gerekli tetkikleri yaptırmak ve çarpma sonucu herhangi bir komplikasyon yaşamadığından emin olmak için kliniklerden birine nakledilmesi planlandı.

Lekcaa'nın üstlendiği sportif ve hükümet görevleri ile Fas futbolunun yönetimindeki öne çıkan rolü göz önünde bulundurulduğunda, olay Fas kamuoyunda ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Lekcaa'nın, uluslararası ara dönemin kapanışında Tanca Büyük Stadı'nda Fas Milli Takımı ile Mali Milli Takımı'nı karşı karşıya getirecek hazırlık maçına bugün, pazar günü katılması bekleniyor; ancak yaralanmanın ardından maça katılıp katılamayacağına dair resmi bir teyit bulunmuyor.