Video: Almanya, Klopp dönemindeki ilk galibiyetini elde etti

Almanya, bugün perşembe günü Münih'teki Allianz Arena'da UEFA Uluslar Ligi A Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında Sırbistan'ı 2-0 mağlup ederek yeni teknik direktör Jürgen Klopp dönemindeki ilk galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekip maça hücum fırtınasıyla başladı; Sırbistan kalesini birçok denemeyle tehdit etti ve Nick Woltemade, kaleye yakın mesafeden kazandığı kafa topu fırsatını harcadı.

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39. dakikada Almanya, Bayern Münih oyuncusu Tom Bischof aracılığıyla direkten dönen topu takip ederek sonunda fileleri havalandırmayı başardı.





Panzerler ikinci yarıda da baskısını sürdürdü ve bu baskı, Liverpool forveti Florian Wirtz'in topu muhteşem bir şekilde kontrol ettikten sonra 61. dakikada ustaca ağlara göndermesiyle farkı artıran golü getirdi.

İkinci golün ardından Alman üstünlüğü devam etti; konuk ekip Bayern Münih kalecisi Jonas Urbig'in kalesinde kayda değer bir tehlike oluşturamadı ve maç Jürgen Klopp'un öğrencilerinin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu zaferle Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk iki haftasında Hollanda ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan ve ardından konuk Yunanistan'a karşı sürpriz bir şekilde 1-0 mağlup olduktan sonra dengesinin bir kısmını yeniden kazandı.

Panzerler'in puanı, grupta üçüncü sırada 4 puana yükseldi; Almanya'nın önünde 5 puanla ikinci sıradaki Hollanda ve 7 puanla lider Yunanistan yer alırken, Sırbistan puansız olarak sıralamanın sonunda bulunuyor.

Hollanda ise bugün perşembe günü Yunanistan topraklarında oynanan bir diğer maçta uzaktan geri döndü; iki gol geriye düştükten sonra skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.



