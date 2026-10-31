Bayern Münih, bugün cumartesi günü Allianz Arena'da konuk ettiği Borussia Dortmund karşısında, Bundesliga'nın sekizinci haftası maçında çifte darbe aldı.

29. dakikada Faslı yıldız İsmail Es-Sibari, Dortmund kalecisi Gregor Kobel ile girdiği müdahale sonucu sakatlanarak sahayı terk etti ve yerine Nathaniel Brown oyuna girdi.

Es-Sibari'nin sakatlığının üzerinden iki dakika geçmeden, Alman forvet Serge Gnabry de ağrılar nedeniyle sahadan ayrıldı ve 31. dakikada yerine Josip Stanisic oyuna dahil oldu.

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İki sakatlığın niteliği ya da ciddiyeti şu ana kadar netlik kazanmazken, iki oyuncunun olası sakatlık sürelerini belirlemek için geçecekleri tıbbi muayeneler bekleniyor.

Sakatlıklar hassas bir dönemde geldi; zira Bayern hâlihazırda başta Luis Diaz ve Jamal Musiala olmak üzere birkaç oyuncudan daha sakatlık nedeniyle yoksun durumda. Öte yandan Bavyera devi, önümüzdeki salı günü Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Atletico Madrid ile kritik bir mücadeleye hazırlanıyor.

Buna rağmen Bayern Münih, Almanya klasikosunun ilk yarısını, sağ bek Konrad Laimer'in 38. dakikada kaydettiği golle Dortmund karşısında önde tamamladı.