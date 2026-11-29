Real Madrid'in galibiyet serisine son veren ve rakibine kendi taraftarı önünde acı bir yenilgi yaşatan Deportivo Alaves, Santiago Bernabeu Stadı'nda aldığı sürpriz galibiyeti Madrid ekibine alaycı bir mesaj göndermek için kullandı.

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Alaves, cumartesi akşamı oynanan La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid'i 2-1 yenerek değerli bir galibiyet aldı. Bu sonuç, Real Madrid'in tüm kulvarlarda art arda 10 maç süren yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Alaves'in alaycı mesajı, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun öğrencilerini kendi sahasında devirmesinin ardından kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden geldi. Kulüp, bu sonucu Real Madrid karşısında elde edilen başarının değerini vurgulamak için kullandı.

Alaves, Facebook hesabından, kulüp armasını taşıyan bir atın Santiago Bernabeu Stadı'nın önünde bir “çamaşır makinesi” üzerinde oturduğu bir video paylaştı.

Videoda at, üç puanı da yanına alarak bir “scooter” ile Bernabeu'dan ayrılırken görülüyor.

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Alaves videoya “Bernabeu'da 90 dakika çok uzun bir süre” notunu düştü. Bu ifade, Real Madrid'in maçlarda son ana kadar geri dönüp skoru çevirebileceğine dair yerleşik inanca gönderme yaptığı için alaycı bir mesaj niteliği taşıyor. Real Madrid, bu inancı kendi sahasında rakiplerini yıldırmak için kullanmaya alışkın.

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Ancak Alaves bu kez denklemi tersine çevirmeye karar verdi. Real Madrid'in girişimlerine direnmeyi başaran ekip, İspanya başkentinden üç puanla ayrıldı ve bu ünlü sözü ev sahibiyle alay edercesine kullandı.

Maçta Alaves 22. dakikada öne geçti. Toni Martinez'in Dean Huijsen'in savunma hatasından yararlanmasının ardından Mariano Diaz topu takip ederek ağlara gönderdi ve konuk ekibi öne taşıdı.

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İkinci yarıda Angel Perez, 61. dakikada Real Madrid savunmasındaki boşluklardan yararlanarak Alaves adına farkı ikiye çıkardı ve Madrid ekibini kalan dakikalarda zor bir görevle baş başa bıraktı.

Kylian Mbappe 69. dakikada farkı bire indirerek ev sahibine geri dönüş umudu verdi, ancak konuk ekibin kalesine kurulan sürekli baskıya rağmen beraberlik golü gelmedi.

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Real Madrid'in sıkıntısı, Jude Bellingham'ın son dakikalarda oyundan atılmasıyla daha da büyüdü. Hakemin başta verdiği penaltı VAR incelemesinin ardından iptal edilince Bellingham, ceza sahasında çelme yemiş gibi yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kartı gördü.

Maçın ardından José Mourinho, yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini kabul etti. Mourinho, takımının fiziksel tazelikten yoksun olduğunu ve rakibin benimsediği savunma anlayışına karşı istenen şekilde çözüm üretemediğini vurguladı.

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Portekizli teknik adam, Alaves'in oyuncularının önündeki alanları kapattığını ve hızlı hücum geçişlerine yaslandığını, bunun da rakip savunmayı aşıp ceza sahasına ulaşmayı zorlaştırdığını açıkladı.