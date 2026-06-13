Video... Al-Shneif: Al-Hilal, şu anda Inzaghi'yi görevden almayı planlıyor

Suudi gazeteci Khaled Al-Shneif, İtalyan Simone Inzaghi'nin Al-Hilal'ın teknik direktörlüğünden ne zaman görevden alınacağını açıkladı; bu açıklama, Inzaghi'nin "Lider"den ayrılacağına dair haberlerin ardından geldi.

Inzaghi, yaklaşık bir yıl önce teknik direktörlük görevini üstlendi ve Club World Cup'ta göreve başladı. Burada dikkat çekici bir performans sergilese de, yerel ve Asya düzeyinde aynı performansı gösteremedi ve Kral Kupası hariç tüm şampiyonlukları kaybetti.

Al-Shneif, "Dorina Ghir" adlı programında yaptığı açıklamada, "Al-Hilal yönetimi şüphesiz Inzaghi'yi görevden almak istiyor, ancak yeni sportif direktör Richard Hughes'un kararını bekliyor" dedi.

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Al-Hilal, birkaç gün önce Hughes ve yardımcılarıyla, onun bu görevi resmi olarak bu ayın sonunda devralması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bu, yeni sportif direktörün Inzaghi'yi kovmaya karar vermesi halinde, Inzaghi'nin bu ayın sonunda Al-Hilal'ın teknik direktörlüğünden alınabileceği anlamına geliyor.

Geçtiğimiz aylarda, Al-Hilal takımının teknik performansının kötü olması nedeniyle medya ve taraftarlar tarafından Inzaghi'nin görevden alınması yönünde çok sayıda talep geldi.







