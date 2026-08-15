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FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

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Video: Al-Nassr taraftarları yeni yıldızlarını özel bir karşılamayla şaşırttı

Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
Suudi Arabistan

Al Fateh, Roshn Ligi'nde "Al Alami" ile karşılaştı

Nassr taraftarları, takımın yeni sezondaki ilk maçlarından birinde, Portekizli yeni oyuncuları Samu Costa'yı özel bir şekilde selamlamaya özen gösterdi.

Nassr, bugün cumartesi günü, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Awwal Park Stadyumu'nda rakibi Feyha'yı ağırladı.

Suudi gazeteci Ali El-Enezi, "X" sitesindeki kişisel hesabından, Nassr taraftarlarının maçın 11. dakikasında hep bir ağızdan "Costa" ismini haykırdığını gösteren bir video paylaştı.

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Suudi gazeteci, bu tezahüratın tam olarak o dakikada gelmesinin nedeninin, Portekizli oyuncunun Nassr'da 11 numaralı formayı giyecek olması olduğunu açıkladı.

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
King Cup
Al-Ula FC crest
Al-Ula FC
ULA
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Samu Costa maça ilk on birde başlamadı ve yedek kulübesinde yer aldı. Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou ise orta sahada Abdullah El-Hayberi ve Brezilyalı Angelo'ya güvendi.

24 yaşındaki oyuncu, mevcut yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Real Mallorca'dan "El-Alemi"ye katıldı ve bu, kulübün şu ana kadar gerçekleştirdiği tek transfer oldu.

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