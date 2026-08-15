Nassr taraftarları, takımın yeni sezondaki ilk maçlarından birinde, Portekizli yeni oyuncuları Samu Costa'yı özel bir şekilde selamlamaya özen gösterdi.

Nassr, bugün cumartesi günü, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al-Awwal Park Stadyumu'nda rakibi Feyha'yı ağırladı.

Suudi gazeteci Ali El-Enezi, "X" sitesindeki kişisel hesabından, Nassr taraftarlarının maçın 11. dakikasında hep bir ağızdan "Costa" ismini haykırdığını gösteren bir video paylaştı.

Suudi gazeteci, bu tezahüratın tam olarak o dakikada gelmesinin nedeninin, Portekizli oyuncunun Nassr'da 11 numaralı formayı giyecek olması olduğunu açıkladı.

Samu Costa maça ilk on birde başlamadı ve yedek kulübesinde yer aldı. Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou ise orta sahada Abdullah El-Hayberi ve Brezilyalı Angelo'ya güvendi.

24 yaşındaki oyuncu, mevcut yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Real Mallorca'dan "El-Alemi"ye katıldı ve bu, kulübün şu ana kadar gerçekleştirdiği tek transfer oldu.