Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazanmaya en yakın takım konusunda bazı spor yorumcularının hesaplarında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a yer yoktu. "Dorunya Gayr" programında yapılan tartışmada turnuvada mücadele edecek takımlarla ilgili farklı adaylar öne çıkarken, programa katılan konukların hiçbiri "El Alemi"yi tercih etmedi. Bu durum, takımın şampiyonluk yarışındaki şansına dair soru işaretleri doğurdu.

Her şey, "Dorunya Gayr" programının sunucusu Halid eş-Şenif'in konuklarına Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kimin kazanacağına dair beklentilerini sormasıyla başladı. Yanıtlar, Al Ahli'yi aday göstermek, Al Ahli - Al Qadsiah maçının kazananının kupayı kaldıracağını öngörmek ve doğrudan Al Qadsiah'ı seçmek arasında değişti.

Şunu da oku: Marokko'nun büyücüsü, Ronaldo'ya yaklaşarak Suudi medyasını çıldırttı

Suudi futbolunun eski yıldızı Nasır eş-Şemrani, kupayı kazanmaya en hazır takımın Al Ahli olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu sözlerle "El Raki"nin turnuva boyunca güçlü performanslar sergileyebileceğine ve oynadığı maçlardan galip ayrılabileceğine olan inancını dile getirdi.

Ahmed Atif ise beklentilerinde farklı bir yol izledi. Al Ahli ile Al Qadsiah arasındaki maçı kazanan takımın şampiyonluğa en yakın ekip olacağını belirterek, beklenen karşılaşmanın sonucu belli olmadan iki takımdan birine net bir üstünlük tanımadı.

Menaf Ebu Şakir ise Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazanacak takım olarak Al Qadsiah'ı gösterdi. Böylece programın konukları arasında şampiyonun kimliği konusunda en net öngörüde bulunan kişi oldu. Tüm bu tercihlerde Al Nassr'a yer verilmedi.

Bu adaylıklar, yorumcuların şampiyonluğa en yakın takımın kimliği konusunda görüş ayrılığına düşmesiyle birlikte Suudi Arabistan Süper Kupası'nda beklenen rekabete de ışık tutuyor.

Al Nassr programın konuklarının beklentilerinde yer almasa da, son sözü söyleyecek olan yine saha olacak. Zira şampiyonu belirlemek için adaylıklar tek başına yeterli değil; şampiyonluk yarışında belirleyici olan, kritik maçlardaki sonuçlar ve performans olacak.

Suudi Arabistan Süper Kupası'nın 19-23 Aralık 2026 tarihleri arasında Kuveyt'te, Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadı'nda, Al Nassr, Al Ahli, Al Qadsiah ve Al Khaleej'in katılımıyla düzenlenmesi planlanıyor.

Kura çekimi sonucunda ilk yarı finalde Al Ahli ile Al Qadsiah karşı karşıya gelecek, ikinci yarı finalde ise Al Nassr, Al Khaleej ile mücadele edecek. İki maçın kazananları, şampiyonluk için final maçında buluşacak.