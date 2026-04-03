Video: Al-Nasr, Al-Najma'yı 86 saniyede mağlup etti

Al-Nasr, bu akşam Cuma günü Roshen Ligi'nin 27. haftasında oynanan maçta, sadece 86 saniye içinde attığı iki muhteşem golle konuk takımı Al-Najma'yı mağlup etti.

Al-Najma, ilk yarıda 44. dakikada Rakan Rajeh'in ceza sahası içinde aldığı muhteşem pası ağlara göndererek öne geçmişti.

Ancak El Nasr, sadece 86 saniye içinde misafir takımı cezalandırmaya karar verdi ve Abdullah Al-Hamdan, uzatma dakikalarının 8. dakikasında skoru eşitledi.

Bu gol, El Hamdan'ın Al-Nassr formasıyla tüm turnuvalarda attığı dördüncü gol oldu; 3'ü Roshen Ligi'nde, 1'i ise Asya Şampiyonlar Ligi 2'de.

Ayrıca okuyun... Taraftarların tezahüratları arasında... Hakem uzmanı, Diaby'nin kırmızı kartının doğruluğu konusundaki tartışmayı sonlandırdı

Senegalli yıldız Sadio Mané geri döndü ve bir füzesi gibi şutla muhteşem bir gol attı. Sol kanattan gelerek topu ağlara gönderdi, bu gol bir dakikadan az bir süre sonra geldi.

Mané, 34 gün süren gol orucunu bozdu. Son golünü 28 Şubat'ta Al-Fayha maçında atmıştı.