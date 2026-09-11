24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Video: Al Deayea, Yassine Bounou'yu şaşırtan açıklamayla şoke etti

Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Premier Lig
Y. Bounou
Suudi Arabistan
Fas

Tecrübeli kaleci ne söyledi?

Hilal efsanesi Muhammed ed-Deaye, Suudi Roshn Pro Lig'in yedinci haftası kapsamında yarın cumartesi oynanması planlanan Teavun maçı öncesinde takımın Faslı kalecisi Yassine Bounou'ya şok yaşattı.

Ayrıca okuyun: Bounou şokunun ardından Koulibaly ve el-Uveys, Hilal'i Neom karşısında zora soktu

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Bounou'nun, "Lider"in 0-2 kaybettiği geçen haftaki Neom maçı öncesinde geçirdiği sakatlık nedeniyle Teavun maçında yer alamayacağı belirtiliyor.

Ed-Deaye, bu konuda "Dorina Gaïr" programında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hilal, Teavun maçında Bounou'nun yokluğundan etkilenmeyecek, çünkü elimizde Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed el-Uveys var."

Premier Lig
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Suudi Roshn Lig maç biletleriBiletini hemen al!

Ve ekledi: "El-Uveys büyük yeteneklere sahip; geçen maçta eleştirilmiş olsa da o yine de büyük bir kalecidir ve önümüzdeki dönemde bize büyük bir güç katacaktır."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Hilal, kalecilikte hiç kimsenin yokluğundan etkilenmez ve Teavun karşısında galibiyet almamızı diliyorum."

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin