Hilal efsanesi Muhammed ed-Deaye, Suudi Roshn Pro Lig'in yedinci haftası kapsamında yarın cumartesi oynanması planlanan Teavun maçı öncesinde takımın Faslı kalecisi Yassine Bounou'ya şok yaşattı.

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Bounou'nun, "Lider"in 0-2 kaybettiği geçen haftaki Neom maçı öncesinde geçirdiği sakatlık nedeniyle Teavun maçında yer alamayacağı belirtiliyor.

Ed-Deaye, bu konuda "Dorina Gaïr" programında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hilal, Teavun maçında Bounou'nun yokluğundan etkilenmeyecek, çünkü elimizde Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed el-Uveys var."

Ve ekledi: "El-Uveys büyük yeteneklere sahip; geçen maçta eleştirilmiş olsa da o yine de büyük bir kalecidir ve önümüzdeki dönemde bize büyük bir güç katacaktır."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Hilal, kalecilikte hiç kimsenin yokluğundan etkilenmez ve Teavun karşısında galibiyet almamızı diliyorum."