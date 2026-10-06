Suudi Arabistan Milli Takımı forveti Firas El-Bureykan, "Yeşiller"in "Körfez 27" Körfez Kupası'nı kazanmasının ardından, elde edilen başarının oyuncular ve taraftarlar için bir gurur ve onur kaynağı olduğunu vurguladı.

El-Bureykan, Salı akşamı final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı kazanılan 2-0'lık galibiyette ikinci golü kaydederek, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı 2003'ten bu yana ilk kez Körfez Kupası şampiyonluk kürsüsüne taşıyan isim oldu.

El-Bureykan, "El-Şark El-Avsat"a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Yaşanan şey bir gurur ve onur kaynağı." Oyuncu ayrıca kendi ifadesiyle "Turnuvadaki tüm maçlar zordu, ancak biz bunları kolaylaştırdık" dedi.









Sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah önümüzdeki dönem daha iyi olacak. Hepimiz bu turnuvanın özlemini çekiyorduk ve bizi bekleyen bir turnuva daha var." Burada, Krallık'ın gelecek yılın başında ev sahipliği yapacağı 2027 Asya Kupası'nı kastetti.

Turnuvadaki en güzel golü sorulduğunda El-Bureykan, "Umman'a attığım gol" dedi; ancak Umman filelerine iki gol attığından ilk mi yoksa ikinci gol mü olduğunu belirtmedi. Daha sonra en güzel golünün "Körfez Kupası şampiyonluğu" olduğunu vurguladı.

Firas El-Bureykan, kaydettiği 3 golün ardından Körfez 27'nin en iyi oyuncusu ödülünü aldı.