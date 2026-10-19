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Al-Nassr v Al-Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Al-Breikan, Roshn Lig'deki gol orucunu bozdu

Al-Fayha - Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Premier Lig
F. Al-Buraikan
Suudi Arabistan

Hassas bir maçta belirleyici katkı

Firas Al-Buraikan, bu akşam Pazartesi günü El-Feyha karşısında Suudi Roshn Ligi'ndeki gol orucunu bozdu.

El-Ahli, Suudi Profesyonel Roshn Ligi'nin onuncu haftası kapsamında bu akşam Pazartesi günü Mecmaa Stadı'nda El-Feyha'yı 3-2 mağlup etti.

El-Ahli'nin forveti, Roshn Ligi 2026-2027'deki dokuzuncu katılımını ve ilk on birdeki üçüncü maçını bekledi; 59. dakikada başarıyla kullandığı bir penaltı sayesinde bu sezon turnuvadaki ilk golüne imza attı.

Al-Buraikan bugün, kalça ekleminde yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvanın gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alan (11 gol) El-Ahli'nin bir numaralı forveti Ivan Toney'nin yokluğunu telafi etmek için ilk on birde başladı.

El-Ahli, El-Feyha'nın Al-Buraikan'ın golünün ardından eşitlik yakalamasına rağmen maçı kazanmayı başardı; zira "El-Raki", Ziyad El-Cehni'nin yerine oyuna girdikten sonra kendisi de parlayan Artem Bondarenko sayesinde üçüncü golü kaydetti. Ukraynalı oyuncu, üç puanın alınmasına katkı sağlayan iki gol attı.

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