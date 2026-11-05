Al-Ahli taraftarı, bu sezonun başında takımın başından ayrılmasına rağmen Alman teknik adam Matthias Jaissle'yi unutmadı. Son dönemde sonuçların düşüşe geçmesi nedeniyle isminin İngiliz Newcastle United'dan ayrılma ihtimaliyle anılmasının ardından, onun geri dönmesine yönelik talepler yeniden gündeme geldi.

Taraftar hareketliliği, Al-Ahli'nin Hollandalı Maurice Steijn yönetiminde bir istikrarsızlık dönemi yaşadığı bir dönemde geldi. Steijn, şimdiye kadar takım üzerinde teknik anlamda hâkimiyet kurmayı başaramadı ve döneminde eşlik eden sonuçlar, teknik ve disiplin sorunları nedeniyle giderek artan eleştirilerle karşı karşıya.

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"X" platformunda dolaşan bir videoda, Jaissle'nin "Instagram" hesabının Al-Ahli taraftarlarından bir yorum seline maruz kaldığı görüldü. Taraftarlar, Alman teknik adamı Cidde'ye dönmeye ve takımın başına yeniden geçmeye çağırdı. Bu manzara, taraftarların bir kesiminin onun Al-Ahli ile geçmiş tecrübesine olan bağlılığının sürdüğünü yansıtıyor.

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Jaissle, bu sezonun başında sözleşmesindeki 12,5 milyon euroluk ceza bedelini ödeyerek Al-Ahli'den ayrılmış ve Newcastle United'ın teknik sorumluluğunu üstlenmişti. Ardından Al-Ahli, bir alternatif arayışına girmiş ve bu süreç Steijn ile anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Ancak Hollandalı teknik adamın tecrübesi taraftarların beklentileri doğrultusunda ilerlemedi. Sonuçlar düşüşe geçti, teknik ve disiplin sorunları ortaya çıktı. Bu durum, onun görevden alınmasına yönelik taleplerin artmasına ve yerine geçmesi muhtemel teknik direktör isimlerinin gündeme gelmesine yol açtı.

Jaissle'nin sonuçlar nedeniyle Newcastle'dan ayrılmasının gündeme gelmesine rağmen, Al-Ahli'ye dönüşü hâlâ yalnızca bir taraftar temennisi olmaktan öteye geçmiyor ve iki taraf arasında görüşmeler yapıldığına dair resmi bir işaret bulunmuyor.

Sosyal medyadaki ricacı mesajlar ile mevcut teknik ekibin kriziarasında soru hâlâ geçerli: Al-Ahli taraftarının arzusu gerçeğe mi dönüşecek, yoksa Alman teknik adamın dönüşü sadece bir hayal olarak mı kalacak?