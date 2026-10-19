Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin Al Feiha karşısında aldığı 3-2'lik heyecanlı galibiyet, "Al Raqi" taraftarlarının öfkesini dindirmeye yetmedi. Taraftarlar, iki takımı Pazartesi akşamı Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında karşı karşıya getiren maç boyunca Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'e karşı tezahüratlarda bulunarak "Pusic out" sloganını attı.

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Bu tezahüratlar, Al Ahli'nin heyecanlı bir mücadeleden galibiyeti çıkarmayı başarmasına rağmen geldi. Karşılaşmada iki gol kaydeden Ukraynalı Artem Bondarenko parladı, ayrıca Firas Al Buraikan penaltıdan bir gol attı ve takım önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Bu arada teknik direktörün performansı ve takımı taraftarlarının beklentilerini karşılayacak şekilde yönetebilme yeteneği hakkındaki tartışmalar devam etti.

"Pusic out" tezahüratları, Al Ahli taraftarlarının bir kesiminde süregelen memnuniyetsizlik halini yansıtıyor. Bu kesim, yalnızca galibiyetler almanın takımın teknik seviyesiyle ilgili tartışmayı sona erdirmeye yetmediğini düşünüyor; özellikle de içinde bulunulan sezonun müsabakalarında daha ikna edici ve istikrarlı bir görüntü beklerken.

Pusic'e yönelik taraftar eleştirileri yeni değildi. Daha önce de, hatta Al Ahli'nin olumlu sonuçlar aldığı durumlarda bile, önceki maçlarda yuhalamalara ve ayrılmasını isteyen tezahüratlara maruz kalmıştı. Bu sahnelerin tekrar etmesi, takımın sahada cevap verme çabalarına rağmen teknik direktörle tribünlerin bir bölümü arasındaki ilişkinin hâlâ gergin olduğuna işaret ediyor.

Pusic, galibiyetleri taraftarların güvenini geri kazanmak için bir çıkış noktasına dönüştürme zorluğuyla karşı karşıya; özellikle de Al Ahli'yi, teknik istikrar ve sürekli sonuçlar gerektiren yerel ve kıtasal hedefler bekliyorken.

Al Feiha galibiyetinin sevinci ile ayrılmasını isteyen tezahüratlar arasında teknik direktör, net bir mesaj verdi: Puan toplamak, "Al Raqi" ile geleceği hakkında süregelen tartışmayı otomatik olarak sona erdirmiyor.



