Suudi Arabistanlı bir medya mensubu, Hollandalı teknik direktör Marino Pušić'in önümüzdeki günlerde Al Ahli'deki görevinden alınabileceğine dair bir işaret ortaya çıkardığını söyleyerek tartışma yarattı.

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Al Ahli, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında yarın, cumartesi günü Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nda Al Taawoun'u ağırlayacak.

Al Ahli, dün, perşembe günü resmi “X” hesabından paylaştığı bir tasarımla, Pušić'in bugün, cuma günü öğleden sonra kulübün basın toplantısı salonunda gerçekleştireceği maç öncesi basın toplantısının saatini duyurdu.

Suudi Arabistanlı medya mensubu Abdulrahman Al-Hamidi, MBC 1 kanalında yayınlanan “Nadina” programında bu tasarımla ilgili tuhaf bir ayrıntıya dikkat çekti: Tasarımda Pušić'in fotoğrafı yer almıyordu, görselle birlikte paylaşılan tweette de teknik direktörün adı geçmiyordu.

Al-Hamidi, Al Ahli'nin basın toplantısı saatlerini duyurmak için daha önce paylaştığı bazı tweetleri de gösterdi. Bu paylaşımlarda Pušić'in fotoğrafı her zamanki gibi yer alıyordu. Suudi Arabistanlı medya mensubu, bu değişikliği önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşebilecek bir görevden almanın işareti olarak yorumladı.

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Bu spekülasyonlar, Al Ahli taraftarlarının takımın son dönemde düşen sonuçları nedeniyle Hollandalı teknik direktöre öfkesini kustuğu bir döneme denk geliyor.

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Al Ahli taraftarları, takımın şu anda yaşadığı olumsuz sonuçlar nedeniyle Hollandalı teknik direktörün görevden alınması için sosyal medyada “Pušić'in gidişi talebimizdir” başlıklı güçlü bir kampanya başlatmıştı.

Kampanya, Al Ahli'nin Roshn Suudi Ligi'nin 12. haftasında Al Shabab'a 6-1 gibi ağır bir skorla yenilmesinin ardından daha da sertleşti.

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Ancak Al Ahli'nin geçen cuma Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nda, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta konuk ettiği Al Nassr'ı 3-1 yenmesinin ardından eleştirilerin dozu azalmıştı.

Fakat öfke, Al Ahli'nin geçen pazartesi AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşaması 5. haftasında Katar ekibi Al-Shamal'e 3-2 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet almasının ardından yeniden alevlendi.

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Bazı haberlerde, Al Ahli yönetiminin Pušić'i Al Nassr'la oynanacak klasik öncesinde görevden almak istediği ileri sürülmüştü. Ancak kulübün içinde bulunduğu mali kriz ve Hollandalı teknik direktörün sözleşmesindeki yüksek fesih bedeli buna engel olmuştu.

Pušić, geçen ağustos ayında Al Ahli'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmuş ve Newcastle United'ı çalıştırmak için sürpriz bir şekilde ayrılan Alman Matthias Jaissle'nin yerini almıştı.

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Cidde ekibinin başına geçtiğinden bu yana 18 maça çıkan Pušić, bu maçlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Al Ahli, 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 24 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde dördüncü sırada bulunuyor ve zirvedeki Al Hilal'in tam 6 puan gerisinde yer alıyor.

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Roshn Ligi dışında ise Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in Batı Bölgesi'nde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 8 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Kral Kupası'nda ise Al Ahli, Al Anwar'ı 2-1 yenerek son 32 turunu geçti ve son 16 turunda 11 Ocak Pazartesi günü Medine'deki Prens Muhammed bin Abdulaziz Stadyumu'nda Al Ula ile karşılaşmaya hazırlanıyor.