Televizyon kaynaklı haberlere göre Al-Ahli taraftarları, Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'in A takımın başındaki görevini sürdürmesine duydukları öfke nedeniyle istifa etmeye hazırlanıyor.

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Al-Ahli, bugün cumartesi günü Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda Al-Taawoun'u ağırladı . Karşılaşma, Roshn Suudi Ligi'nde 13. haftanın kapanış maçıydı.

Maç sırasında, Suudi Arabistan Ligi'nin yayıncısı Thmanyah kanallarının muhabiri Mohammed Al Hashem, Al-Ahli taraftarlarının Pusic'in A takım teknik direktörlüğü görevinden alınmamasından büyük rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

Al Hashem, bu rahatsızlığın Al-Taawoun maçında Alinma Stadyumu'ndaki Al-Ahli taraftarı sayısına da yansıdığını ve önceki maçların aksine tribünlerin oldukça boş kaldığını söyledi.

Thmanyah muhabiri ayrıca Al-Ahli taraftar grubunun, Hollandalı teknik adamın görevini sürdürmesine duyulan öfkeyi dile getirmek amacıyla tırmanan bir adım olarak, önümüzdeki süreçte takımın tribün liderliğinden istifa etmeyi planladığını ekledi.

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Bu gelişme, Al-Ahli taraftarlarının takımın son dönemde düşen sonuçları nedeniyle Hollandalı teknik adama tüm öfkesini yönelttiği bir döneme denk geliyor.

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Al-Ahli taraftarları, takımın şu anda yaşadığı olumsuz sonuçlar nedeniyle Hollandalı teknik adamın görevden alınması için sosyal medyada "Pusic'in gidişi talebimiz" başlıklı güçlü bir kampanya başlatmıştı.

Kampanya, Al-Ahli'nin Roshn Suudi Ligi'nin 12. haftasında Al-Shabab'a 6-1 gibi ağır bir skorla yenilmesinin ardından daha da sertleşti.

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Ancak Al-Ahli'nin geçen cuma günü Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta konuk ettiği Al-Nassr'ı 3-1 yenmesinin ardından eleştirilerin dozu azaldı.

Fakat Al-Ahli'nin geçen pazartesi günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasının 5. haftasında Katar ekibi Al-Shamal'a 3-2 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet almasının ardından öfke yeniden alevlendi.

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Bazı haberlerde, Al-Ahli yönetiminin Al-Nassr'la oynanacak klasik öncesinde Pusic'i görevden almak istediği ileri sürülmüş, ancak kulübün yaşadığı mali kriz ve Hollandalı teknik adamın sözleşmesindeki yüksek fesih bedeli buna engel olmuştu.

Pusic, geçen ağustos ayında Al-Ahli'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmuş ve Newcastle United'ı çalıştırmak için sürpriz bir şekilde kulüpten ayrılan Alman Matthias Jaissle'nin yerini almıştı.

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Cidde ekibinin başına geçtiğinden bu yana 18 maçta görev yapan Pusic, bu maçlarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Al-Ahli, Suudi Arabistan Ligi puan durumunda 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 24 puanla beşinci sırada bulunuyor ve zirvedeki Al-Hilal'in tam 6 puan gerisinde yer alıyor.

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Roshn Ligi dışında ise Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in Batı Grubu'nda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 8 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Kral Kupası'nda ise Al-Ahli, Al-Anwar'ı 2-1 yenerek son 32 turunu geçmeyi başardı ve son 16 turunda 11 Ocak pazartesi günü Medine'deki Prens Muhammed bin Abdulaziz Stadyumu'nda AlUla ile karşılaşmaya hazırlanıyor.