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Video: Ailesinden birinin hayalini gerçekleştirmek için: Osimhen'den Yamal'a beklenmedik hareket

Galatasaray - Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
L. Yamal
V. Osimhen
Türkiye
İspanya
Nijerya

Geniş yankı: Nijeryalı yıldız tüm dikkatleri üzerine çekiyor

Salı günü oynanan Galatasaray-Barcelona maçının ardından Türk ekibinin Nijeryalı yıldızı forvet Victor Osimhen, Lamine Yamal'a yönelik beklenmedik hareketiyle dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında kendi sahasında bir gol önde olmasına rağmen Barcelona'ya 4-1 yenildi.

Maçın bitiminden sonra Osimhen, soyunma odasına giden koridorda bulundukları sırada Yamal'ın yanına gitti ve ondan kız kardeşiyle birlikte fotoğraf çekilmesini istedi.

Sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandıran ve Türk haberler sitesinin yayımladığı videoda Osimhen, Yamal'ın yanına gitti, ardından onu kolundan tutarak Barcelona'nın yıldızıyla hatıra fotoğrafı çekilmek isteyen kız kardeşine doğru yöneltti.

Sitenin haberine göre Osimhen fotoğrafçı rolünü üstlendi; kız kardeşinin telefonunu alarak fotoğrafı çekti ve onun dileğini gerçekleştirdi.

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