Video: Acil bir durum Mısır'ın antrenmanını sonlandırdı... Hossam Hassan'dan acil karar

Mısır milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda önümüzdeki Salı günü Arjantin ile oynayacağı maç öncesinde ciddi bir kriz yaşadı.

Mısır, 1-1 berabere kaldığı maçın ardından penaltı atışlarında Avustralya'yı eleyerek son 16'ya yükselirken, Arjantin ise uzatmaların ardından Kap Verde'yi 3-2 yenerek zorlu bir galibiyetle tur atladı.

Mısır Futbol Federasyonu, bugün Pazar günü, gök gürültülü bir fırtınanın vurduğu antrenman sahasının görüntülerini içeren bir video yayınladı.

Federasyon, “Mısır Milli Takımı’nın antrenmanı, gök gürültülü fırtına nedeniyle bir saat sonra iptal edildi… Arjantin maçına hazırlık amacıyla antrenman ‘spor salonunda’ tamamlandı” dedi.

Açıklamada şöyle devam edildi: “Husam ve İbrahim Hasan ikiz kardeşlerin liderliğindeki Mısır A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası son 16 turu maçları kapsamında önümüzdeki Salı günü saat 19.00’da (Kahire saatiyle) Arjantin Milli Takımı ile oynayacağı maça hazırlık amacıyla ABD’nin Atlanta kentinde antrenmanlarını sürdürdü. Antrenman, gök gürültülü fırtına nedeniyle bir saatten az sürdü.”

Mısır Milli Takımı teknik ekibi, antrenmanı Atlanta’daki konaklama otelinin spor salonunda tamamlamaya karar verdi.







