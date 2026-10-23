Abdullah el-Hamdan, Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou'nun gösterdiği güvene karşılık vermek için uzun süre beklemedi; Nassr forması giyen golcü, Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin on birinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede Feyha'nın ağlarını erkenden havalandırmayı başardı.

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El-Hamdan, Nassr'ın ilk golünü ilk yarının dördüncü dakikasında kaydederek takımına erken bir üstünlük sağladı ve kendisini Brezilyalı Angelo Gabriel'in yerine ilk on birde sahaya sürme kararının meyvesini verebileceğini teknik direktörüne gösterdi; Cristiano Ronaldo'nun yanında forvet hattında oynama şansı bularak bunu başardı.

Gol, el-Hamdan açısından özel bir öneme sahip; zira bu, içinde bulunulan sezondaki dördüncü golü oluyor. Böylece ilk on birde yakaladığı fırsatı değerlendirerek hücuma katkı sağlama yeteneğini kanıtlama çabalarını sürdürüyor.

Postecoglou, Feyha karşısında Nassr'ın kadrosunda dikkat çeken bir değişikliğe gitmiş; Angelo'yu ilk on birden çıkararak el-Hamdan'ı sahaya sürmüş ve 4-4-2 dizilişine başvurmuştu. Bu tercihle, Angelo'nun ilk on birde yer almasının yerine Suudi golcüye Ronaldo'nun yakınında hareket etme fırsatı tanımayı amaçlamıştı.

Bu erken golle el-Hamdan, teknik direktörünün tercihine verilebilecek en iyi yanıtı vermiş oldu; gösterilen güveni ilk dakikalarda bir gole çevirerek Postecoglou'yu Feyha karşısındaki taktiksel kumarı için ideal bir başlangıcın önüne koydu.



