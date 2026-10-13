Norveç ekibi Viking, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldiği mücadeleye cesur bir başlangıç yaparak Almanya şampiyonu karşısındaki maçın tansiyonunu yükseltti.

Viking, 2. dakikada savunma oyuncusu Gianni Stensness'in kafa vuruşuyla erken bir gol bularak Bayern Münih'i beklenmedik ve erken bir sınavla karşı karşıya bıraktı.









Gol, sağ taraftan Zlatko Tripic'in kullandığı kusursuz bir korner vuruşunda geldi. Stensness herkesten yükseğe çıkarak sert bir kafa vuruşu yaptı ve top kaleci Jonas Urbig'in ağlarıyla buluştu. Viking 1-0 öne geçti.









Tripic ise bu sezon köklü Avrupa kupasındaki ilk asistini kaydetti ve Norveç Ligi'nde 21 maçta 19 gol pası verdikten sonra yerel ligdeki etkileyici rakamlarını daha da güçlendirdi.

Futbol istatistikleri üzerine uzmanlaşan Mister Chip hesabı, X üzerinden şu bilgiyi öne çıkardı: "Viking'in golü maçın başlamasından 72 saniye sonra geldi ve Şampiyonlar Ligi döneminde (yarışmanın yeni sisteminin başladığı 1993'ten bu yana) Bayern Münih'in ağlarına giren dördüncü en hızlı gol oldu."









Bayern Münih kalesine erken golde Stensness'ten önce şu isimler yer aldı: geçen sezon Real Madrid oyuncusu Arda Güler (35 saniye), 2024'te Barcelona oyuncusu Raphinha (55 saniye) ve 2010'da Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney (1 dakika 3 saniye). Onların ardından bugünkü golüyle Viking oyuncusu geliyor (1 dakika 12 saniye).

Beşinci sırada ise 2017'de Paris Saint-Germain forması altında Bayern Münih'in ağlarını 1 dakika 24 saniyede havalandıran Dani Alves bulunuyor.