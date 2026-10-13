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Abobakr El Mokadem
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Video: "7 dakikada kasırga": Arsenal, Lille'i acımasızca devirdi ve tam puanını korudu

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Arsenal Avrupa'da doğru yolda

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   Arsenal, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Londra ekibi, bu akşam konuk ettiği Fransız temsilcisi Lille'i 3-0 yendi.

Arsenal'in gollerini Jurrien Timber (64. dk), Eberechi Eze (67. dk) ve Bukayo Saka (71. dk) kaydetti.



Arsenal, puanını 6'ya yükselterek Barcelona ve Sporting Lizbon'un averajla önünde üçüncü sıraya yerleşti.

Lille ise üst üste ikinci yenilgisini alarak puansız şekilde 32. sırada kaldı ve durumu erken bir aşamada kritik hale geldi.

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İlk yarı 0-0 sona erdi. Fırsatların az olduğu bölümde Guimaraes, Arsenal'in hızlı bir hücumunun ardından kaleden uzağa giden bir şutla pozisyonu harcadı.

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Oyuna girdiği pozisyonda Ueda topu Lille adına ağlara gönderdi, ancak ofsayt bayrağı kalktı ve Emirates Stadı'ndaki skor eşitliğini korudu.


 İkinci yarıda ise Arsenal silkindi ve 7 dakika içinde 3 gol kaydederek rakibini tamamen çaresiz bıraktı; kıtasal yolculuğunda önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.


2006’dan beri Mısırlı bir spor gazetecisiyim. Başlangıçta yerel futbolu takip ettim, ardından Avrupa’nın büyük liglerine yöneldim.

2017’de Kooora’ya katıldım ve analiz ile saha çalışmasını birleştirdim.

Burada editörlük, analiz, çeviri ve video içerik üretimi yaptım.

Futbol tutkum 1990’da başladı.

Real Madrid’e Zidane ve Cristiano Ronaldo ile bağlandım.

En önemli an Cristiano’nun 2009 transferi.

Şu anda desk editörü ve SEO içerik üreticisiyim.

Favori kadrom: Buffon; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi, Cristiano.

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