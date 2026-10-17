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Video: 5 dakika yeterli: Hamza Abdülkerim erken golle kendini gösterdi

Barca Atletic - Utebo
Barca Atletic
Utebo
Segunda Federacion
H. Abdelkarim
İspanya
Mısır

Rezerv takımıyla

Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, bugün cumartesi akşamı İspanya Dördüncü Lig'in yedinci haftasında oynanan Atobi karşılaşmasında Barcelona Atlètic adına bir gol kaydetti.

Hamza, beşinci dakikada kullandığı penaltıyı başarıyla gole çevirerek Barcelona Atlètic'in ilk golünü attı ve altyapı takımına maçta erken bir avantaj sağladı.

Mısırlı forvetin bu performansı, Barcelona'nın A takımının bugün cumartesi akşamı İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftasında Real Betis ile zorlu bir mücadeleye çıktığı sırada geldi.

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